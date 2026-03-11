Tokat'ta bir kişi kaldığı apartta ölü bulundu

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde bir kişi kaldığı apartta ölü bulundu. Yeşilyurt Belediyesi Aşevi Müdürlüğü ekipleri, ilçede belediyeye ait apartta kalan N.Y'nin odasının kapısına iftarlık bıraktı. Sabah saatlerinde görevliler boşları almak için geldiklerinde yemeğin alınmadığını gördü. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Odada hareketsiz yatar halde bulunması üzerine sağlık ekiplerince yapılan incelemede N.Y'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. N.Y'nin cesedi, İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

