Tokat'ta kaldığı apartta ölü bulunan kişinin cenazesi toprağa verildi
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kaldığı apartta dün ölü bulunan kişinin cenazesi defnedildi.
Giriş: 12.03.2026 - 13:51 Güncelleme:
İlçede belediyeye ait apartta kalan Nihat Yurtsever'in canezesi, işlemlerin ardından İlçe Hastanesi morgundan alınarak Merkez Camisi'ne getirildi.
Burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yurtsever'in cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi.
