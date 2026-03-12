Canlı
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        TOGÜ'de 4. Tokat tohum takas etkinliği

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) 4. Tokat tohum takas etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 11:24 Güncelleme:
        TOGÜ'de 4. Tokat tohum takas etkinliği

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) 4. Tokat tohum takas etkinliği gerçekleştirildi.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenen 4. Tokat tohum takas etkinliği 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda gerçekleştirildi.


        Programa Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, rektör yardımcıları Prof. Dr. Yusuf Temür ve Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, Tokat İl Genel Meclisi Üyesi Ali İhsan Gürel, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, Tokat İl Tarım ve Orman Müdürü Ömer Cebeci, Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Duran Kılıç, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

        Yılmaz, yaptığı konuşmada etkinliğin artık geleneksel hale geldiğini belirterek, "Bugün üniversitemizde çok anlamlı bir buluşma için bir aradayız. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi olarak 4. geleneksel tohum takas şenliğimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl 160'ın üzerinde domates genotipine ait ata tohumu üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda yaklaşık 1000 numune elde edildi. Bu numunelerin düzenlenen şenlik kapsamında katılımcılarla paylaşılacak. Böylece hem ata tohumlarının yaygınlaştırılması hem de yaşatılması hedefleniyor." ifadesini kullandı.

        Konuşmaların ardından protokol tarafından tohumların sergilendiği stantlar ziyaret edildi. Sergilenen tohumlar çiftçiler, öğrenciler ve ilgili paydaşlar arasında takas edildi. Tohum takas etkinliği, tarıma ve yerel tohumların geleceğine yönelik önemli katkılar sunarken üniversite ile yerel kurumlar arasındaki iş birliğini de güçlendiriyor.

