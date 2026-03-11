Canlı
        Tokat'ta MÜSİAD 4-6 Yaş Çocuk Akademisi'nin temeli atıldı

        Tokat'ta MÜSİAD 4-6 Yaş Çocuk Akademisi'nin temeli atıldı

        Tokat'ta MÜSİAD 4-6 Yaş Çocuk Akademisi'nin temeli atıldı.

        Giriş: 11.03.2026 - 15:36
        Tokat'ta MÜSİAD 4-6 Yaş Çocuk Akademisi'nin temeli atıldı.

        Tokat'ta MÜSİAD 4-6 Yaş Çocuk Akademisi'nin temeli atıldı.

        MÜSİAD Tokat Şubesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1750 metrekare kapalı alanda 120 öğrenciye eğitim verilecek akademide, modern eğitim anlayışıyla planlanan MÜSİAD 4-6 Yaş Çocuk Akademisi, çocukların hem akademik hem de milli ve manevi değerlerle yetişmesine katkı sağlayacak önemli bir eğitim merkezi olacak.


        Projenin tamamlanmasıyla birlikte Tokat’ta okul öncesi eğitim alanında önemli bir ihtiyacın karşılanması hedefleniyor.

        MÜSİAD Tokat Şube Başkanı İhsan Misafir, "MÜSİAD Tokat Şubesi olarak sadece ekonomik kalkınmaya değil, aynı zamanda toplumun geleceğini inşa edecek nesillerin yetişmesine de katkı sağlamayı görev biliyoruz. Üyelerimizin hayırsever destekleriyle hayata geçirilen bu akademi, Tokat'ımızın geleceğine yapılmış çok kıymetli bir yatırımdır. Çocuklarımızın güçlü değerlerle yetişeceği bu eğitim yuvasının şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Daha sonra Büyük Beybağı Mahallesi'nde MÜSİAD 4-6 Yaş Çocuk Akademisi'nin temeli atıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

