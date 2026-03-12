Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Yeşilyurt'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü için program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 12:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilyurt'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü için program düzenlendi.

        Yeşilyurt Anadolu İmam Hatip Lisesi salonunda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşma Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Çoban tarafından yapıldı.


        Öğrenciler tarafından şiirler okunup gösteriler sunulup Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan sinevizyon gösteriminin ardından Yeşilyurt halkı tarafından okunan İstiklal Marşı klibi gösterildi.


        Öğrenciler tarafından oratoryo gösterisi de gerçekleştirilen programa Kaymakam Yeşim Altın ile ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        FBI'dan "İran California'ya saldıracak" iddiası
        FBI'dan "İran California'ya saldıracak" iddiası
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        TFF cephesinden HT Spor'a yabancı VAR açıklaması!
        TFF cephesinden HT Spor'a yabancı VAR açıklaması!
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        "Eşim intihar etti" demişti... 4 çocuğun ifadesi kan dondurdu!
        "Eşim intihar etti" demişti... 4 çocuğun ifadesi kan dondurdu!
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        Kadının primi erkekten yüksek
        Kadının primi erkekten yüksek
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Oscar adaylarına 350 bin dolarlık hediye çantası
        Oscar adaylarına 350 bin dolarlık hediye çantası

        Benzer Haberler

        TOGÜ öğrencileri eczanelerde deneyim kazanıyor
        TOGÜ öğrencileri eczanelerde deneyim kazanıyor
        TOGÜ'de 4. Tokat tohum takas etkinliği
        TOGÜ'de 4. Tokat tohum takas etkinliği
        TOGÜ öncülüğünde ata tohum takasıyla tarımsal miras yaşatılıyor
        TOGÜ öncülüğünde ata tohum takasıyla tarımsal miras yaşatılıyor
        T3 Vakfı Tokat İl Temsilciliğinden iftar
        T3 Vakfı Tokat İl Temsilciliğinden iftar
        Tokat'ta MÜSİAD 4-6 Yaş Çocuk Akademisi'nin temeli atıldı
        Tokat'ta MÜSİAD 4-6 Yaş Çocuk Akademisi'nin temeli atıldı
        Tokat'ta bir kişi kaldığı apartta ölü bulundu
        Tokat'ta bir kişi kaldığı apartta ölü bulundu