Pazar ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü kutlandı
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Tokat'ın Pazar ilçesinde program düzenlendi.
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Tokat'ın Pazar ilçesinde program düzenlendi.
Pazar İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programda günün anlam ve önemi belirten konuşmanın ardından öğrenciler tarafından İstiklal Marşı oratoryo gösterisi sunuldu.
İlçe genelinde İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Programa Pazar Kaymakamı Ramazan Teke, Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.