Tokat'ta öğrenci servisinin ağaca çarpması sonucu 5 öğrenci yaralandı

Tokat'ın Zile ilçesinde öğrenci servisinin ağaca çarpması sonucu 5 öğrenci yaralandı. M.I. (64) idaresindeki 60 ADR 830 plakalı öğrenci servis minibüsü, Çiçekpınarı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada öğrencilerden S.D. (14), E.Ö. (14), A.E.D. (9), B.E.B. (12) ve O.B.Ö. (11) yaralandı. Zile Devlet Hastanesine kaldırılan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

