12 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

TOKAT merkezli 12 ilde düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'nin 'il mahrem yapılanması' soruşturması kapsamında jandarma ekiplerince 12 farklı ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.
TOKAT
14 Ocak 2020 Salı
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