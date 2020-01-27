Hayriye nine, emekli aylığından depremzedelere 100 lira bağışladı

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde yaşayan Hayriye Kaya (85), Elazığ'daki depremzedeler için battaniye alınması amacıyla emekli aylığından 100 lira bağışta bulundu.

Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD'ın yaptığı çağrılar doğrultusunda tüm ülkede yardım kampanyaları başlatıldı. Tokat'ın Reşadiye Kaymakamlığı, Reşadiye Belediyesi ile sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen yardım kampanyasına, ilçe merkezinde yaşayan 6 çocuk annesi Hayri Kaya da katıldı. Kaya, depremzedeler için battaniye alınması amacıyla emekli maaşından 100 lirasını görevlilere teslim etti.

1939 Erzincan depremine çocukken yakalandığını ifade eden Hayriye Kaya "Ben 3 yaşındaymışım büyük deprem olduğunda. O zaman Yolüstü köyünde yaşıyorduk. Şimdi de bu depremi görünce duygulandım. Onlara tespih çektim, dua ettim. Belediye anons verdi. Etkilendim buraya geldim. Allah kabul etsin, azımı çoğa tutsunlar, battaniye alın diye 100 lira verdim. Onları görünce duygulandım. Cenabı Allah yardım etsin. Duygulandım geldim buraya, azdan, çoktan yardım yaptım" dedi.

Kaya'nın torunu Ayşe Can ise çok duygulandıklarını ifade ederek, "Elazığ ve Malatya'ya geçmiş olsun. Babaannem depremle ilgili haberleri izlediğinde ağladı. Bize abdest alacağını ve onlar için namaz kılacağını söyledi. Çünkü kendi de yaşamış depremi. Sonra da bağışını yaptı'' diye konuştu.



TOKAT 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:14

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