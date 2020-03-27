Tokat sarması ile evde hayat var mesajı

'Ben neden böyle görünüyorum?'

Tokatlılar, bölgeye has bir oyun havası olan 'Tokat sarması' ile vatandaşları evde kalmaya davet etti.

Tokat’ta yapılan çağrılar üzerine evlerinde zamanlarını Tokat sarması oynayarak geçiren vatandaşlar, evde kal çağrılarına eğlenceli bir tarz kazandırdı. Aralarında çocukların da olduğu vatandaşların bazıları evlerinde, bazıları balkonlarında, bazıları ise gece çalıştıkları iş yerlerinin önünde Tokat sarması oynadı. Sosyal medya üzerinden organize olan 7’den 70’e birçok Tokatlı, günü evlerinde Tokat sarması oynayarak geçirdi.

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