Doğa için işinden ayrıldı, topladığı meyveler geçim kaynağı oldu

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)TOKAT´ta insan kaynakları uzmanı olarak çalıştığı iş yerinden istifa eden Murat Pala (34), kendisini doğaya adadı. Kendiliğinden yetişen çakal eriği, böğürtlen, kuşburnu ve kızılcık gibi meyveleri toplayarak reçel ve marmelat haline getiren Pala, ürünlerini sosyal medya aracılığıyla satarak geçimini sağlıyor.

Tokat´ta bir inşaat firmasında insan kaynakları uzmanı olarak çalışan Murat Pala, zamanının büyük bölümünü çok sevdiği doğayla iç içe geçirmeye karar verdi. Erbaa ilçesinde yaşayan Pala, 5 ay önce çalıştığı işinden istifa ederek ayrıldı. Doğada kendiliğinden yetişen çakal eriği, kuşburnu, kızılcık, böğürtlen, menengiç gibi meyveleri keşfeden Pala, bu ürünlerden marmelat ve reçel yaparak satmaya başladı. Artık haftanın her gününü doğada geçiren Pala, ürettiği ürünleri sosyal medya hesabı üzerinden satarak, Türkiye´nin her yerine gönderiyor.

Doğada daha fazla vakit geçirebilmek için işinden istifa ettiğini anlatan Murat Pala "Orman, tabiat bana çok iyi geldiği için artık bir arayış içerisine girmiştim. Tabii bu yaşamı sürdürebilmek için de ekonomik özgürlüğüme de sahip olmam gerekiyor. Haftanın 7 günü sürekli doğadayım. Doğada çakal eriği ile tanıştım. Araştırdım. Yoğun araştırmalarım sonucunda çakal eriğinden marmelat yapıyorum. Bunları Türkiye'nin birçok yerine satmaya çalışıyorum" dedi.

'İNSANLAR NASIL TOPLADIĞIMI GÖRÜYOR'

Çakal eriği marmeladının şişesini 50 liraya sattığını ifade eden Pala "Çakal eriği, gülgiller familyasından bir ağaççık türü. Boyları 3-4 metreyi bulabiliyor. Çakal eriği normal erik gibi de tüketilmiyor. Çünkü bu bir şifa bitkisi. Marmeladı yapılıyor, sirkesi yapılıyor. Ben şu anda sadece marmeladının satış yapıyorum. En çok rağbet göreni marmeladı çünkü. Meyvenin kan temizleyici özelliği var. Böbreklerde taş oluşumunu engelleyici özelliği var. Terleme yapabiliyor, kramplara çözüm getirebiliyor. Kan şekerini düzenleyici bir etkisi de var. Türkiye´nin birçok noktasından talep gelmekte. Ben de o talepleri karşılamak için elimden geleni yapıyorum. Zaten bunun yanında diğer doğada kendiliğinden yetişen meyvelerden de yapıyorum. Böğürtlen, kuşburnu gibi meyveleri kendim bizzat toplayıp, annemle birlikte yapıyoruz. Takipçi sayım oldukça fazla. İnsanlar ne aşamalardan geçtiğini, nasıl topladığımı görüyorlar. Gördükleri için tereddütsüz sipariş verebiliyorlar" diye konuştu.

Pala, insan kaynakları uzmanı olarak çalışırken daha fazla ücret aldığını, şu an o seviyelerde olmasa da ihtiyaçlarını karşılayacağı kadar bir gelir elde edebildiğini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

