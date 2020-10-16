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Tokat'ta koronavirüs denetimine katılan Vali Balcı: Paniğe gerek yok

DHA

Tokat'ta koronavirüs denetimine katılan Vali Balcı: Paniğe gerek yok


Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) TOKAT Valisi Ozan Balcı, kentte düzenlenen koronavirüs denetimine katılırken, maske ve mesafe kurallarına özen gösterenlere teşekkür etti. Balcı "Paniğe kapılmaya gerek yok; ama sorumluluk duygusundan da asla vazgeçmememiz lazım" dedi. 
Tokat Valisi Ozan Balcı, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Murta Kınay ile Cumhuriyet Meydan'ından başlayarak, Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda esnaf ile yoldan geçenleri maske ve sosyal mesafe konularında uyardı. Vali Balcı ve beraberindekiler, esnafa da maske ve sosyal mesafe kurallarına uydukları için teşekkür etti.
Denetimlerin devam edeceğini söyleyen Vali Balcı, "Bilindiği gibi bir pandemi yaşanıyor; ama sağ olsun Tokatlı hemşehrilerimiz bu mücadeleye destek veriyorlar. Sağlık ordumuz, doktorlarımız, ebelerimiz, hemşirelerimiz ve onlara yardımcı olan idari ve teknik personelle beraber bir büyük mücadele veriyor. Bütün devlet teşkilatı olarak, kurumları olarak, Tokatlı hemşehrilerimiz olarak biz de omuz omuza, el ele bu mücadeleye destek veriyoruz. İnşallah gevşetmeden, yılmadan, pes etmeden bu pandeminin üstesinden geleceğiz. Paniğe kapılmaya gerek yok; ama sorumluluk duygusundan da asla vazgeçmememiz lazım. Sürekli ifade ettiğim gibi sayıların bir önemi yok. Ha 1, ha 1000. Bizim için 1 vatandaşımızın canı da aynı, 1000 vatandaşımızın canı da" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2020-10-16 13:34:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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