Tokat'ta geleneksel okçular sıralamaya girebilmek için yarıştı



Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)-BÜYÜKLER Okçuluk Türkiye Şampiyonası sıralama müsabakaları Tokat'ta yapıldı. Geleneksel kıyafetler ile yarışmaya katılan sporcular renkli görüntüler oluşturdu.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu tarafından 2020-2021 yılı faaliyet programında yer alan 'Büyükler Türkiye Sıralama Şampiyonası yarışmaları Gümenek mesire alanında yapıldı. Düzenlenen yarışmaya 10 ilden toplam 85 yarışmacı katıldı. Sıralamaya girmek için sporcular ter döktü.

Düzenlenen müsabaka hakkında açıklamada bulunan Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu Organizasyon Kurul Başkan Yardımcısı Nadir Oflaz, "Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonumuzun 2020 faaliyet programında yer alan 5 ayrı bölgede düzenlenen yarışmaların 4'ncü ayağı Tokat'ta yapılıyor. Kültürel mirasımızın iler ki yıllara taşınılması için çabalarını esirgemeyen tüm sporcularımıza, aynı zamanda idarecilerimize teşekkür ediyoruz. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonumuzun düzenlemiş olduğu bu sıralama müsabakası 10 ilden 85 sporcumuzun katılımı ile gerçekleşmektedir" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yarışmadan görüntüler

-Okçulardan görüntüler

-RöportajDHA-Spor Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL

2020-10-24 12:13:07



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