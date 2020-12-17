Kumar baskınında ceza yağdı

Tokat’ın Zile ilçesinde korona virüs kısıtlamalarına aldırış etmeden bir dernek binasında kumar oynadıkları tespit edilen 9 kişiye 38 bin 54 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre; Zile ilçesi Dutlupaınar Mahallesinde faaliyet gösteren bir dernekte kumar oynandığı bilgilisini alan polis ekipleri operasyon düzenledi. Zile ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararına istinaden akşam saatlerinde baskın yaptı. Polis ekipleri dernekte yönetici olan S.A. ve 8 kişinin olduğu ve masalardan birinde oyun oynadığı tespit etti. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan 9 kişiye 28 bin 620 lira, 3 kişiye kumar oynamaktan 3 bin 675 lira, dernekte içki sunumundan 1 kişiye 3 bin 180 lira, kapalı alanda tütün kullanımından derneğe 2 bin 579 lira olmak üzere 38 bin 54 TL para cezası uygulandı. Kumar oynamaya yer sağlamak suçundan dernek yönetici S.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

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