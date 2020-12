80'lik çift korona virüsü birlikte yendi

Tokat’ta korona virüse yakalanan yaşlı çift, 15 gün süren tedavi sürecini birlikte atlattı.

Tokat merkeze bağlı Büyükyıldız köyünde yaşayan 65 yıllık evli Abdulkadir (82) ve Nefise Yorulmaz (79) çifti korona virüse yakalandı. Tokat Devlet Hastanesinde 4 gün süren tedavilerinin ardından taburcu edilen yaşlı çift evlerinde izole oldu. Hayatlarını, köylerinde el ele yaşayarak geçiren Yorulmaz çifti, korona virüsü de birlikte yenmeyi başardı. Bir akrabalarının cenazesine katıldıktan 4 gün sonra hasta olduklarını ifade eden Nefise Yorulmaz, kocasının süreci hafif atlatırken kendisinin zor geçirdiğini söyledi. Korona virüs önlemlerine dikkat çeken Yorulmaz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın uyarılarını dikkate alınarak kurallara uyulması çağrısında bulundu.



"Siz kendinize acımaz iseniz ona acıyın"

Korona virüs salgını dolayısı ile her gün ekranlardan vatandaşları bilgilendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı üzmeyin diye uyarıda bulunan Yorulmaz, "Doktorlarımıza rabbim şifa versin. Onlara gelen dertler bizim gibi yaşlılara gelsin. Ben o doktorlarımıza her gün dua ediyorum. Buna da şükür yiyeceğim ekmeğim, içeceğim suyum varmış. Gençlerimiz çok cahil, televizyondan izliyorum, sokaklarda görüyorum. Ne olursunuz bir birinizden uzak durun. Maskelerinizi takın. O doktora acıyın. Siz kendinize acımaz iseniz ona acıyın. Nefesi tükendi. Ne olursunuz yavrularım dikkat edin. Biz öleceğiz sizler kalacaksınız. Siz maske takın güzel güzel yemeğinizi yiyin. Doğal yemek yiyin. Yumurta, yoğurt yiyin süt için, yayla çorbası için" dedi.

Yorulmaz, süreci doğal beslenerek atlattığını belirterek, “Ivır zıvır yemeyin, çorba yiyin, yoğurt yiyin, süt için. Ben her akşam süt içiyorum, yumurta haşlıyorum, çökelek yiyorum. Doğal ürünler tüketiyorum, doğal besleniyorum. Böylece yavaş yavaş düzelip ayağa kalktım. Atlattık ama yine de korkuyoruz. Rabbim askerlerimizi, doktorlarımızı esirgesin. Gençleri televizyonda görüyorum. Ne olur birbirinizden uzak durun, maskelerinizi takın, doğal yemek yiyin. Yumurta yiyin, yoğurt yiyin doğal yemek yiyin” diye konuştu.



Doğal ürünlerle beslenerek, hijyene dikkat ederek hastalığı yendiler

Yaşlı adam ise hijyen ve doğal beslenme ile hastalığı atlattıklarını belirterek, “15 gün karantinada kaldık. Hastalığı yendik. Kendimize baktık, temizliğimize dikkat ettik, Sabrettik. Çorba yedik, başka bir şey canımız istemedi. Rabbim herkese şifa versin. Hastalığı zor atlattık. Bu hastalığın bir an önce gitmesi için her gün dua ediyorum, Kuran okuyorum. Gençler kendinizi koruyun, maskenizi takın, sigara içmeyin, sosyal mesafeyi koruyun, kalabalığa girmeyin, kahvelere girmeyin. Biz doğal bol bol yoğurt yedik, doğal beslendik. Kendimizi iyi baktık. Bu şekilde hastalığı atlattık. Rabbim geride kalanlara sağlık sıhhat versin” ifadelerini kullandı.

