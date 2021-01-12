Evde çıkan yangın maddi hasarla atlatıldı

WhatsApp 8 Şubat'ta ne yapacak?

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tokat’ın Erbaa ilçesinde tek katlı evde sobadan çıkan yangın maddi hasarla atlatıldı.

Erbaa ilçesi Gündoğdu Mahallesi Zafer Caddesinde Mustafa Gitgel'e ait evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Yapılan ihbar sonucu bölgeye sevk edilen Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evde büyük çaplı hasar meydana geldi. Polis ekipleri tarafından yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.