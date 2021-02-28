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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korona virüsten uzak bir yaşam

İHA

Korona virüsten uzak bir yaşam

Tokat’ta, 1600 rakımlı yaylada çobanlık yapan Ömer Çelik pandemiden uzak bir yaşam sürüyor.
Sulusaray ilçesine bağlı Buğdaylı köyünde Ömer Çelik (27) çobanlık yaparak geçimimizi sağlıyor. Sabah erken saatlerde yaylanın yolu tutan Çelik, keçilerini 1600 rakımlı Buğday yaylasında otlatıyor. Korona virüsten uzakta doğa ile iç içe yaşam süren genç çoban hayatından mutlu. Baba mesleğini yaptığını belirten Çelik, “Yaylada yaz kış keçilerimizi otlatıyoruz. Emek isteyen bir iş. Yani emek olmazsa yemek olmaz. Biz burada korona virüsten uzağız. Çok şükür köyümüzde öyle bir hastalık görülmedi. Dağlarımız bol oksijen, temiz hava biz hayatımızdan memnunuz. Rabbim hiç kimsenin emeğini ziyan etmesin. Bütün üreticilerimize kolaylıklar diliyorum” dedi.
Köyde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Hüseyin Limon ise günlerinin dağlarda hayvanlarla geçtiğini belirterek, “Hayvanlarımızı otlatmak için bir şekilde peşine gideceğiz. Ayrıca pandemiden uzak kalmaktayız. Bizim için sıkıntı olmuyor. Dağlarda güzel temiz havalarda yani şuan buğdaylı köyünün 1600 rakımlı dağlarında esen rüzgar göğsümüze esiyor çok rahatız. Havası tertemiz, hayvanların yayılmasını izliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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