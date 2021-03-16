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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’nin ilk milli hibrit tütünü verim ve kaliteyi artıracak

İHA

Türkiye’nin ilk milli hibrit tütünü verim ve kaliteyi artıracak

Türkiye’nin ilk milli hibrit tütün çeşidi yüzde 2025 verim ve yüzde 810 oranında kaliteyi artıracak.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesinde yaklaşık 8 yıllık bir çalışmanın ardından Türkiye’nin ilk ve milli hibrit tütünü geliştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tescillenen hibrit tütünü yüzde 2025 verim ve yüzde 810 oranında kaliteyi artıracak. Hibrit tütün tamamen üniversitenin imkanları ile diğer standart çeşidi ise Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından desteklenen proje kapsamında üniversite imkanları ile geliştirildi. Hibrit tütün çeşidine Doç. Dr. Ahmet Kınay kendi soyadını verdi. Diğer çeşide ise tütün yetiştiriciliğinde önemli yere sahip olan Erbaa ilçesinin ismi ile tütün tipi Basma birleştirilerek Erbasma ismi verildi.

Yerel kalkınmaya destek sağlayacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde hibrit tütünü geliştiren Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Kınay, yeni çeşitlerin özel sektör ve çiftçiler tarafından kabul gördüğünü söyledi. Tütünün hem dünyada hem Türkiye'de önemli bir tarımsal ürün olduğuna dikkat çeken Kınay, “Tütünün özellikle üretim anlamında ve vergi gelirleri ülkelerin ekonomisine çok büyük katkıları var. Kısaca dünyada 900 milyar dolar olan bu piyasanın Türkiye'deki güncel değeri yaklaşık 25 milyar dolar civarındadır. Biz bu çalışmalarımızda amacımız yüksek verimli daha kaliteli tütün çeşitlerini geliştirip bunları tescil alabildikten sonra üreticilerimize sunmak. Başta yerel kalkınma ve genelde de ülke kalkınmasına katkı amacıyla bu çalışmaları yürütüyoruz” dedi.

Türkiye’nin ilk milli hibrit tütünü
Türkiye'nin ilk milli hibrit tescilli tütün çeşidin daha verimli olacağını ifade den Kınay, “Mevcut üretimde yer alan çeşitlere göre yaklaşık yüzde 2025 daha yüksek verimi ve aynı zamanda yüzde 8 10 civarında daha yüksek kaliteye sahip olan ürün. Türkiye'deki diğer tüm üretim alanları ve uluslararası değer camialara da hitap ettiğinde hem bölge hem ülke ve dünya genelinde önemli verim ve kalite unsurları sunacak bir ürün olarak ortaya çıkardık” diye konuştu.

8 yılda geliştirildi, Tarım ve Orman Bakanlığı tescilledi
Kınay, hibrit çeşitlerinin uzun süren çalışmanın ardından geliştirildiğine dikkat çekerek, “Yaklaşık çeşidi geliştirmemiz ortalama 6 yıl süreç aldı. Artı 2 yılda Tarım ve Orman Bakanlığına başvurumuz sonucunda tescil süreci devam etti. Tescil süreci geçen hafta sonuçlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı çeşidimizin tescile hak kazandığını bize bildirdi. Ve artık Türkiye tütün milli çeşit listesinde yeni bir tütün çeşidimiz var. Kınay ismi Türkiye'nin ilk yerli hibrit tütün çeşidi olarak artık kayıtlarda yer alıyor” diye konuştu.

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