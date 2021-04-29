Kayıp çocuk 22 saat sonra bulundu, herkesi şaşkına çevirdi Tokat’ta yaylada kaybolan 1.5 yaşındaki çocuk 22 saat sonra, kaybolduğu noktadan 10 kilo metre uzaklıktaki Çat Belde Merkezinde bulundu

Tokat’ta yaylada kaybolan 1.5 yaşındaki çocuk 22 saat sonra, kaybolduğu noktadan 10 kilo metre uzaklıktaki Çat Belde Merkezinde bulundu.
Tokat merkeze bağlı Çat beldesi yakınlarındaki Seküdağ Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan SüleymanSema Yıldırım çiftinin 6 çocuğundan 1,5 yaşındaki Süleyman Yıldırım geçtiğimiz gün akşam saatleri önünde ağılın önünde oynarken kaybolmuştu. Çocuğun bulunması için geniş kapsamlı arama çalışması başlatıldı. Hayatından endişe edilen çocuk hiç tahmin edilmeyen bir yerde ortaya çıktı. Kaybolduktan 22 saat sonra 10 kilometre uzaklıktaki Çat Belde Merkezinde bulundu. Bir kadın yalnız başına yürüyen çocuğu fark edip durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Yanına gidildiğinde çocuğun kayıp Süleyman olduğu anlaşıldı. Çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Belde merkezine yürüyerek inip inmediği, birileri tarafından indirilip indirilmediği araştırılıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.