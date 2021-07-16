Tokat’ta uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

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Tokat’ta, torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak' suçu kapsamında operasyon düzenledi. İl Merkezi, Turhal ilçesi ile birlikte İstanbul’da eş zamanlı yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Operasyonda, 107,50 gram metamfetamin, 30,09 gram bonzai, 13 adet ecstasy hap, 3 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 7 adet fişek ele geçirildi.

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