Kamyonetten indirilen cam blokların altında kalan camcı yaralandı

Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/ TOKAT, (DHA)TOKAT'ta camcılık yapan Dursun Gökbaş (38), kamyonetten indirmeye çalıştığı cam blokların kayarak, üzerine devrilmesi sonucu yaralandı.
Olay, saat 11.00 sıralarında, Tokat Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası camcı Dursun Gökbaş, iş yerine kamyonetle getirdiği camları yevmiye usulü çalıştırdığı işçiler ile indirmeye başladı. Bu sırada kamyonetten kayan cam bloklar, Gökbaş´ın üzerine devrildi. Cam blokların altında kalarak yaralanan Gökbaş, çevre esnafının yardımıyla çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Gökbaş, tedaviye alındı. Gökbaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL
2021-08-12 12:27:01
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