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Eski devlet hastanesi binası, öğrencilere yurt oldu

DHA

Eski devlet hastanesi binası, öğrencilere yurt oldu


Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/ TOKAT, (DHA)TOKAT'ın Artova ilçesinde, boş durumdaki devlet hastanesinin eski binası, ilçeye eğitim için gelen üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla belediye tarafından yurt olarak yeniden düzenlendi. Artova Belediye Başkanı Lütfi Yalçın, yapılan düzenlemeyle 250 öğrencinin barınma ihtiyacını karşılayacaklarını belirterek, "Burada kalan öğrencilerimiz cüzi miktarda ücret ödeyecekler. Öğrencilere servis imkanı da sunacağız" dedi.
Artova Belediyesi, Altınova Mahallesi'ndeki 2 bin metrekare kapalı alanı bulunan eski devlet hastanesi binasını, öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için öğrenci yurduna çevirdi. 250 öğrenciye hizmet verecek olan öğrenci yurdu, gelecek hafta faaliyete geçecek. Öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için böyle bir planlama yaptıklarını belirten Artova Belediye Başkanı Yalçın, "İlçemizde bulunan yüksek okulumuzda her sene yeni bölümler açıldı. Açılan bölümler de öğrencilerimiz tarafından tercih edilen bölümler oldu. Bölümlerimizin hemen hepsi tam kapasiteye ulaştı. Pandemi öncesinde yurtlarda toplam 190 öğrencimiz vardı. Biz belediye olarak kız öğrencilerimizin 3 lojmanda konaklamalarını sağlıyorduk. Okulların tekrar açılmasıyla üniversite ve kredi yurtlarla istişare ederek ilçemize ne kadar öğrenci geleceğini değerlendirdik. Şu anda 500'e yakın yüksek okul öğrencimiz kayıt yaptırdı. İlçemizde bulunan eski devlet hastanesi, yeni yerine taşınınca eski bina atıl duruma gelmişti. Sağlık Bakanlığı'ndan arsanın tahsisini aldık. Burayı yurt yapma kararı aldık. Şu anda yaklaşık 250 öğrencimizi barındırabilecek bir binaya sahibiz.15-20 gündür çalışmalarımızı yapıyoruz. Son aşamaya geldik. Öğrencilerimiz gelmeye başladı. Belediyede bir birim oluşturduk. Burada ön kayıtlarını yaptırıyorlar. Burada kalan öğrencilerimiz cüzi miktarda ücret ödeyecekler. Ayrıca öğrencilerimize ulaşım desteği için servis de koyacağız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL
2021-10-12 10:45:12

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