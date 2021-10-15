Bakan Varank: Türkiye'deki siyasi provokasyonların olağan şüphelisi CHP'dir



Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayet' açıklamasını eleştirerek "Senaryo yazmak yerine yakın tarihe bakmaları yeterli. Şunu az buçuk siyasi hafızası olan herkes çok iyi biliyor ki, Türkiye'deki siyasi provokasyonların olağan şüphelisi CHP'dir" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi açılışlarda bulunmak üzere Tokat'ta geldi. Bakan Varank'ı, Tokat Havalimanı'nda Vali Ozan Balcı, AK Parti milletvekilleri Mustafa Aslan, Yusuf Beyazıt, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve il protokolü karşıladı. Dün basketbol oynarken geçirdiği kaza sonucu sağ ayağında lift atması nedeniyle baston kullanan Varank, Tokat Belediyesi'nin Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ile kurulan Çamurdan Elektrik Üretim Tesisi'nin açılışına katıldı.

Açılışta konuşan Tokat Belediye Başkanı Eroğlu, Türkiye'de ilk kez yerli ve milli olarak üretilen dönerli yakma kazanı kullanılacak tesiste, yılda 44 milyon kilovatsaat elektrik elde edileceğini söyledi.

'BİLİN Kİ AK PARTİ KAOSA İZİN VERMEZ'

Bakan Varank ise konuşmasında hizmet ve yatırımlar ile Türkiye'yi aydınlık yarınlara hazırladıklarını belirterek, "Birileri de kapalı kapılar ardında ülkemiz için karanlık senaryolara kafa yoruyor. İşte ana muhalefetin başındaki zat, durduk yere 'siyasi cinayetler işlenebilir' tarzında bir açıklama yaptı. İttifak ortakları da bu açıklamayı destekler tutum sergiledi. Türkiye için bir projesi olmayanlar, böyle karanlık senaryolarla, siyaseten bir şeyler elde etmenin peşinde koşar. Muhalefete tavsiyemiz; korku senaryoları üzerinden beklentiye girmemeleridir. Siyasetin öznesi; karanlık komplolar değil, bizzat milletin iradesidir. Bugünlere milletimizin iradesiyle geldik. Asla karanlık senaryolara tenezzül etmedik. Ne edenlerle yol yürüdük ne de bu karanlık senaryoların gündemi meşgul etmesine müsaade ettik. Kılıçdaroğlu ve şürekası şunu bilmelidir ki; AK Parti siyasette kaosa, kirliliğe ve komploya asla izin vermez. Milletin iradesinin üstünde de hiçbir güç tanımaz. Kılıçdaroğlu, karanlık güç görmek istiyorsa ittifak ortaklarına bakabilir. Senaryo yazmak yerine yakın tarihe bakmaları yeterli. Şunu az buçuk siyasi hafızası olan herkes çok iyi biliyor ki, Türkiye'deki siyasi provokasyonların olağan şüphelisi CHP'dir. Bu yüzden ana muhalefet lideri, korku iklimi oluşturmanın peşinde koşmak yerine eğer gerçekten elinde bir bilgi belge varsa bunu emniyetle, adli makamlarla paylaşmalıdır. Aksi takdirde, yalan siciline bir yenisini eklemekten başka bir şey elde edemez. Kılıçdaroğlu ve ortaklarının özlemini duyduğu kaosların, faili meçhullerin hüküm sürdüğü dönemler çok geride kaldı. Çünkü bu ülkenin dümeninde sayın Cumhurbaşkanı'mız gibi bir lider var. Böyle bir düzene asla müsaade etmedik, bundan sonra da asla müsaade etmeyiz" dedi.

'BU PROJE TÜRKİYE'DE BİR İLK OLACAK'

Her zaman çalışmanın, emeğin ve çabanın peşinde olduklarını söyleyen Varank, "2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda 'durmak yok yola devam' dedik. Yerelde belediyelerimizle, merkezde bakanlıklarımızla milletimizin refahını artıracak işlere odaklandık. İşte 14 medeniyete ev sahipliği yapmış Tokat'ımız da yerelde belediye başkanımız sayın Eroğlu liderliğinde değerli yatırımlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Yollardan fuar alanlarına, kültür ve sanat projelerinden spor komplekslerine, kentsel dönüşümden otoparklara kadar birçok alanda gerçekleştirilen yatırımları ilgiyle takip ediyoruz. Bilhassa yeşil ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik yatırımlar bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Malumunuz, geçen ay Sayın Cumhurbaşkanı'mız Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Paris İklim Antlaşması'nın Meclis'e geleceğinin müjdesini vermişti. Bu müjdeden sonra anlaşma Meclis'te süratle onaylandı. Esasında iklim değişikliğiyle alakalı adımlarımızı zaten atmaya başlamıştık. AB Yeşil Mutabakatı'na uyum için hazırladığımız eylem planını devreye aldık. Tüm kurum ve kuruluşlarımız bu noktada yapısal dönüşümlere yönelik harekete geçtiler. İşte bugün de yine yeşil kalkınmaya katkı sağlayacak bir projenin Çamurdan Elektrik Üretimi Tesisi'nin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Yap-İşlet-Devret modeliyle yaklaşık 100 milyon liralık yatırımla gerçekleşen bu tesis sayesinde, atık çamurundan elektrik üretilerek temiz enerji elde ediliyor. Gazlaştırma ve doğrudan yakma teknolojisinin aynı tesis içerisinde bulunması bu projeyi Türkiye'de bir ilk yapıyor. Sadece bu tesisteki atık dönüşümü sayesinde yıllık 25 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak" diye konuştu.

'AKŞENER LÜTFEN TİYATROLARI BIRAKIN'

Konuşmasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de eleştiren Bakan Varank, "Biliyorsunuz, İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener, şehirlere gittiğinde zaman zaman videolar paylaşıyor. İncelediğimizde görüyoruz ki, bu videolarda karşılıklı konuştuğu vatandaşların tamamı aslında bir senaryo. Vatandaşlarla yaptığı konuşmaların tamamı bir senaryodan ibaret. Sanırım dün ya da ertesi gün yine Tokat'a gelmiş. Burada da bir sokakta vatandaşla videosunu yayınlamış. O vatandaş kendisine diyor ki; çiftçi çocuğuyum, çok büyük sıkıntı yaşıyoruz ve bize yardımcı olun, bizim büyük sıkıntılarımız var. Bu vatandaşımızı incelediğimizde, bu hadise Zile'de oluyor. Bu vatandaşın Zile İYİ Parti İlçe Başkan Yardımcısı'nın oğlu olduğunu görüyoruz. Peki, ilçe başkan yardımcısı çiftçi mi? Hayır, o da emekli bir öğretmen. Bu tip senaryolara, bu tip yalan söylemelere ihtiyaç yok. Eğer siyaset yapacaksanız, dürüstlükle siyaset yapacaksınız. Eğer şu anda yalan konuşup, iki alkış alıyorum diyerek seviniyorsanız emin olun, bunun bir sonucu olmaz. Türkiye'de siyaset vatandaşlarımızla doğru, samimi ve ilişki kurarak olur. Ve 19 yılda hamdolsun AK Parti olarak bunun en güzel örneğini sergiliyoruz. Burada Sayın Meral Akşener'e de bir çağrıda bulunmak istiyorum; lütfen ortaya koyduğunuz tiyatroları bırakın. Kendi teşkilatlarınızdan vatandaşlarla, onların çocuklarıyla çevirdiğiniz tiyatroları bırakın, siyaset yapmak istiyorsanız bu ülkeye nasıl projeler geliştiririz, bunlarla ilgili fikirleri ortaya koyun. Bu manada bizi eleştirin" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Varank, iplik fabrikası açılışı için helikopterle Erbaa ilçesine geçti.DHA-Politika Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ/Halil İbrahim YEL

2021-10-15 17:53:31



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