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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat Belediye Plevnespor futbol takımı kuruldu

İHA

Tokat Belediye Plevnespor futbol takımı kuruldu

Tokat’ta amatör ligde mücadele edecek olan yeni bir futbol takımı kuruldu.
Tokat 1. Amatör Lig’inde mücadele edecek olan Plevnespor Futbol Takımı için imzalar atıldı. Tokat Belediyesi Hıdırlık Sosyal Tesisleri’nde Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu başkanlığında yapılan imza töreninde Teknik Direktör Bülent Topuzoğlu ile anlaşma yapıldı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yeni kurulan Plevnespor Futbol takımının, Tokatlılara ve sporseverlere hayırlı olmasını diledi. Plevnespor Futbol Takımı için transfer çalışmalarının devam ettiğinin de altını çizen Başkan Eroğlu, “Bugün burada bir spor anlaşmasının başlangıcıyla ilgili toplanmış bulunmaktayız. Belediyemize ait Plevnesporumuzun futbol takımını da kurmuş bulunmaktayız. Plevnespor’umuz çok köklü bir kulüp ve asıl başarılarını Voleybol’da almış bir kulüp. Müzemizde Balkan kupası dahil birçok şampiyonluk kupasını barındıran köklü bir kulüptür. Plevnespor voleybol takımımız hali hazırda Efeler Ligi’nde mücadelesine devam etmektedir. Yine bunun yanında Kulübümüzün masa tenisi takımı da süper ligde mücadelesine devam ediyor. Ayrıca Atletizm, taekwondo gibi alanlarda gençlerimizin yanında olmaya devam ediyor” dedi.

“Hedefimiz Amatör Lig’den Bal Ligi’ne çıkmaktır”
Başkan Eroğlu, takımı güçlü bir takım haline getirmenin gayreti içerisinde olduklarını ifade ederek, "Öncelikle hem kulübümüzün yönetim noktasındaki çalışmaları tamamladık hem de görevlendirmelerimizi yaptık. Hedefimiz Amatör Lig’den Bal Ligi’ne çıkmaktır. Önümüzdeki 34 aylık süreçte takımımız bu başarıyı elde edecektir. Kulübümüze ve şehrimize Futbol takımımızın hayırlı olmasını diliyorum. Transfer çalışmalarına başladık, imzaları attıkça sizleri bilgilendireceğiz” diye konuştu.
Plevnespor Futbol Takımı Teknik Antrenörü Bülent Topuzoğlu ise takımı profesyonel lige taşımak için çalışmaya başladıklarını ifade ederek, “ Şuandan itibaren en iyi oyuncularla takımımızı kurmak istiyoruz. İnşallah hedefimize sağlıklı bir şekilde başarıya ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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