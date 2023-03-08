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Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Tokat merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
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AA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik Tokat, Samsun ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda O.B, M.B. ve F.Ö. Tokat’ta, B.F. Samsun'da, B.P. ise Ankara'da gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 90 uyuşturucu hap, yaklaşık 20 gram sentetik uyuşturucu ve 1,80 gram esrar ele geçirildi.

Zanlılardan O.B, M.B. ve F.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, B.F. ve B.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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