AA

Kent merkezinde "900 adımda 900 yıllık tarihin gezilebildiği" mekan sloganıyla tanıtılan önemli turizm alanlarından Sulusokak bölgesindeki düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Yapılan çalışmalarla görünümü değişen bölgede pandemi kısıtlamalarının kaldırılmasıyla da turist yoğunluğu yaşanmaya başladı.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Sulusokak bölgesinde esnafı ve vatandaşları ziyareti sırasında birçok turist kafilesiyle karşılaştı. Yerli ve yabancı turist kafilesinin bölgeyi ziyaret ettiğini belirten Eroğlu, turistlerle tek tek görüşerek, Tokatla ilgili görüşlerini dinledi.

Bölgeyle ve yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Eroğlu, şöyle konuştu:

"Anadolu'nun güzel coğrafyası Tokat'ın göz bebeği Sulusokak bölgemiz, şehrimizin doğduğu ve buradan büyüdüğü, 900 adımda 900 yıllık tarihi içinde barındıran en güzel mekanlarımızdan biridir. Burası yerli ve yabancı turistler tarafından hayranlıkla ziyaret edilen, tarih kokan bir sokağımız. Anadolu'nun ilk Türk İslam Medresesi'nin yer aldığı, birçok caminin, hanın ve sivil mimari eserin bulunduğu sokağımızda belediyemiz şehir müzesi de yer alıyor. Bütüncül anlayışla birbirine bağlamak için tarihi Sulusokak Meydanı projemizi hayata geçirdik ve şu anda turistler yoğun ilgi gösteriyor."

Eroğlu, insanların dinlenip, fotoğraf çekineceği, tarihi eserleri temaşa edeceği bu meydanda su fıskiyeleri, su havuzları ve kanallarının yer aldığını ifade ederek, açıklamasını şöyle tamamladı:

"1400-1500'lü yıllarda deve kervanları ile insanların ticaret yaptığını simgeleyen heykellerimiz hemen şehir müzemizin önünde yerini aldı. Yine 500 yıllık tarihi havuzumuzu da bu meydanda konuşlandırdık. Bu bölgemiz Tokat'ın turizmde cazibe merkezlerinden biri olmaya başladı. Bugün de bizler bölgeyi ziyaretimiz sırasında birçok yabancı turist kafileleriyle karşılaştık. Şehrimize hayranlıklarını ifade eden misafirlerimize teşekkür ederim.

Sulusokak bölgesini ziyaret eden turistler, bol bol hatıra fotoğrafı çekinerek, bölgenin ve Tokat'ın tanıtımına katkı sağlıyorlar. Bölge esnafımız da bölgede hareketliliğin başlamasından oldukça memnunlar. Bölgemizin, Tokat'ımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, Hz. Mevlana'nın da dediği gibi 'Tokat'a gitmek gerek'. Bu güzellikleri görmek için herkesi Tokat'ımıza bekliyoruz."