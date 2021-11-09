Erik ağacı faciayı önledi! 0:00 / 0:00

İHA

Edinilen bilgiye göre kaza, Karşıyaka Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Ç. idaresindeki 60 S 0142 plakalı servis minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki kız öğrenci yurdunun bahçesine daldı.

Servis aracı istinat duvarının önünde bulunan erik ağacına çarparak durabildi. İHA'nın haberine göre; kazada araç sürücüsü ile birlikte 5 kişi yaralandı. Hafif şekilde yaralanan tekstil işçileri, ambulanslarla Tokat’taki hastanelere sevk edildi.

"ERİK AĞACI, BÜYÜK BİR KAZAYI KURTARDI"

Özel kız öğrenci yurdu çalışanı Turan Yetiş, olası büyük bir kazayı erik ağacının önlediğini belirterek, "Erik ağacını kesmek için hızar motoru getirmiştim. Hızar motoru da çalışmadı. Çalışmamasında da bir hikmet varmış kesemedik. Rabbime şükür erik ağacı büyük bir kazayı kurtardı. Yoksa araç yurda girebilirdi. Yaralı olarak kaza atlatıldı. Yurtta kalan öğrenciler bayağı korktu" dedi.