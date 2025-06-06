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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tokat'ta otomobil devrildi: 6 yaralı | Son dakika haberleri

        Tokat'ta otomobil devrildi: 6 yaralı

        Tokat'ın Artova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil devrildi. Kazada yaralanan 6 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 02:53 Güncelleme: 06.06.2025 - 02:53
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        Tokat'ta otomobil devrildi: 6 yaralı
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        Tokat'ta sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Artova-Zile karayolu Bayırlı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; kazada E.C, A.C, S.C, Ç.C, G.C. ve S.K. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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