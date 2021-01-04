AA

Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğünce, Büşra Konyar'ın (17) başına isabet eden yorgun mermi ile yaralanması olayıyla ilgili yürütülen çalışma kapsamında Ö.K. (28) adlı kişi gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

İlçede 31 Aralık'ta meydana gelen olayda, Hükümet Caddesi'nde yürüyen Büşra Konyar bir anda yere yığılmış, olay yerine gelen ambulans ile Erbaa Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan Konyar'ın başına yorgun mermi isabet ettiği belirlenmişti. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralı genç kız yoğun bakım ünitesine alınmıştı.