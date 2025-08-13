TOKİ 21 ilde 102 iş yerini satıyor: TOKİ 21 il 102 iş yeri satışı ne zaman, ödeme planı nasıl, iş yerleri nerede?
TOKİ, 21 ilde toplam 102 iş yerini satışa çıkarıyor. Açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek satışlarda, yüzde 10 peşinat ödenecek, kalan tutar ise 96 ay vadeyle taksitlendirilebilecek. Müzayedeye katılmak isteyenlerin, iş yerinin değerine göre belirlenmiş katılım teminatını ödemesi gerekiyor. İstanbul ve Ankara'da yapılacak satışa çevrim içi teklif vermek de mümkün olacak. Peki, TOKİ iş yeri satışı ne zaman, iş yerleri nerede? İşte, detaylar...
TOKİ 21 İL 102 İŞ YERİ SATIŞI NE ZAMAN, NEREDE?
TOKİ 21 ilde 102 iş yeri satışını 'TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul' ile 'Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara' adreslerinde yapacak.
Satış, 28 Ağustos 2025 Perşembe saat 10.30'da yapılacak.
KATILIM TEMİNATI NE KADAR?
Muhammen bedeli 999.999.- TL’ye kadar olanlar için 40.000.-(Kırkbin) TL,
Muhammen bedeli 1.000.000 – 1.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 80.000.-(Seksenbin) TL,
Muhammen bedeli 2.000.000 - 4.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 150.000.-(Yüzellibin) TL,
Muhammen bedeli 5.000.000.- TL ve üstünde olanlar için 500.000.-(Beşyüzbin) TL, katılım teminatı ödenmesi gerekiyor.