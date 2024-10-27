TOKİ, 35 ilde 297 arsayı satışa çıkarıyor. Muhammen bedeli 13 milyar 291 milyon 500 bin 471 lira olan toplam 2 milyon 825 bin 559 metrekare büyüklüğündeki arsalar; İstanbul, İzmir, Ankara'nın da dâhil olduğu birçok ilde alıcısını bulacak. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman yapılacak, satışın yapılacağı iller hangisi ve ödeme planı nasıl? İşte, detaylar...