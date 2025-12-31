TOKİ 40 ilde 89 konut ve 442 iş yerini satıyor: TOKİ gayrimenkul satışı ne zaman?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 40 ilde yer alan toplam 531 gayrimenkulü satışa sunmak için hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda 89 konut ve 442 iş yeri, üç gün boyunca düzenlenecek açık artırma ile yeni sahiplerini bulacak. Satış sürecine katılmak isteyenler, muzayede.emlakyonetim.com.tr adresi üzerinden çevrim içi teklif verebilecek. İşte, TOKİ gayrimenkul satışı ödeme planı ve tarihine dair detaylar…
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 40 ilde bulunan toplam 531 gayrimenkulün satışını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Satış kapsamında 89 konut ve 442 iş yeri, üç gün sürecek açık artırma yöntemiyle alıcılarını bulacak. Sürece katılmak isteyenler, muzayede.emlakyonetim.com.tr adresi üzerinden de teklif verebilecek. İşte, TOKİ gayrimenkul satışı ödeme planı ve tarihine ilişkin ayrıntılar…
TOKİ 40 İLDE 531 GAYRİMENKUL SATIŞI NE ZAMAN VE NEREDE?
TOKİ 40 ilde 531 gayrimenkul satışını 7-8-9 Ocak 2026 tarihinde saat 10.30'da yapacak. Müzayede şu adreslerde düzenlenecek:
Ankara İlbank Sosyal Tesisleri Yenimahalle/Ankara
TOKİ İstanbul Hizmet Binası Küçükçekmece/İstanbul
GAYRİMENKULLER NEREDE?
89 konut; Adana, Bitlis, İstanbul ve Nevşehir'de,
442 iş yeri ise: Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Çankırı, Düzce, Edirne, Erzurum, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Sakarya, Tekirdağ, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta yer alıyor.
TOKİ 531 GAYRİMENKUL SATIŞI ÖDEME PLANI
42 iş yeri yüzde 10 peşin 96-120 ay vade ve yüzde 30 peşin 60 ay vade ile alınabilecek.
89 konuta ise yüzde 25 peşin 120 ay vade ile sahip olabilecek.
KATILIM TEMİNATI NE KADAR?
Muhammen bedeli 2.499.999.- TL’ye kadar olanlar için 100.000.-(Yüzbin) TL,
Muhammen bedeli 2.500.000 – 3.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 200.000.-(İkiyüzbin) TL,
Muhammen bedeli 4.000.000 - 6.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 300.000.-(Üçyüzbin) TL,
Muhammen bedeli 7.000.000.- 9.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 600.000.-(Altıyüzbin) TL
Muhammen bedeli 10.000.000.-TL ve üstünde olanlar için 1.000.000.-(Birmilyon) TL ödenmesi gerekiyor.