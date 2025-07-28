Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 47 ilde konut ve iş yeri niteliğinde toplam 508 adet taşınmazın satışa çıkarılacağını duyurdu. Satışlar, hem Ankara hem de İstanbul’daki açık artırma salonlarında fiziki olarak gerçekleştirilecek; ayrıca dileyen yatırımcılar, internet üzerinden çevrim içi teklif vererek de sürece katılabilecek. Satış şartlarına göre; konutlar yüzde 25 peşinatla 72 ay vade, iş yerleri ise yüzde 30 peşinatla 60 ay vade seçenekleriyle alıcı bulacak. Peki, satışa sunulan taşınmazlar hangi illerde, hangi özellikleri taşıyor? İşte il il ayrıntılı liste ve merak edilen tüm detaylar...