Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ 643 konut ve 232 iş yeri satıyor! Konutlar 60 ay vade ile satışa çıkıyor: TOKİ iş yeri ve konut satışı nerede, ne zaman?

        TOKİ 643 konut ve 232 iş yeri satıyor! Konutlar 60 ay vade ile satışa çıkıyor

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 9 farklı ilde toplam 643 konut ve 232 iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. Ankara ve İstanbul'da belirlenen salonlarda yapılacak müzayedeye dileyenler internet üzerinden de katılım sağlayabilecek. Alıcılar yüzde 25 peşinat ve 60 ay vade ile ödeme yapabileceği gibi peşin alım da yapabilecek. Peşin alımlara yüzde 20 indirim uygulanacak. Peki, TOKİ konut ve iş yeri satışı ne zaman ve nerede yapılacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 10:01 Güncelleme: 25.06.2025 - 10:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TOKİ, 9 ilde toplam 643 konut ve 232 iş yerinin satışını gerçekleştirmek üzere açık artırma düzenlemeye hazırlanıyor. Müzayedeler, Ankara ve İstanbul’da fiziki olarak düzenlenecek; aynı zamanda çevrim içi katılım imkanı da sağlanacak. Ayrıca, açık artırmaya katılmak isteyen gerçek ya da tüzel kişilerin, arsa değerine göre belirlenen katılım teminatını yatırmaları gerekiyor. Teminat tutarı 300 bin lira ile 4 milyon 800 bin lira arasında değişiyor. İşte, TOKİ Temmuz 2025 müzayedesi...

        2

        TOKİ 9 İLDE 643 KONUT VE 232 İŞ YERİ SATIŞI NE ZAMAN?

        TOKİ, 9 ilde 643 konut ve 232 iş yeri satışı 1-3 Temmuz 2025 tarihlerinde saat 10.30'da gerçekleştirilecek. Satış takvimi şöyle;

        1 Temmuz 2025 (LOT 001-247)

        Ankara - 36 konut

        Giresun - 4 konut ve 2 iş yeri

        İstanbul - 92 konut ve 64 iş yeri

        Konya - 17 konut

        Mersin - 31 konut

        Trabzon - 1 konut

        2 Temmuz 2025(LOT 248-520)

        Samsun - 257 konut ve iş yeri

        3 Temmuz 2025 (LOT 521-875)

        Bingöl - 165 konut ve 150 iş yeri

        Diyarbakır - 40 konut

        3

        TOKİ 9 İLDE 643 KONUT VE 232 İŞ YERİ SATIŞI NEREDE YAPILACAK?

        TOKİ, söz konusu gayrimenkuller için iki farklı yerde müzayede düzenliyor. Adresler şöyle;

        İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu - Küçükçekmece /İstanbul

        İlkbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle - Yenimahalle/Ankara

        Belirtilen iki salon dışında katılımcılar çevrim içi olarak da teklif verebilecek.

        4

        TOKİ 9 İLDE 643 KONUT VE 232 İŞ YERİ MÜZAYEDESİ KATILIM TEMİNATI NE KADAR?

        Açık artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler katılım teminatı olarak;

        EMLAK YÖNETİM Hizmetleri ve Ticaret A.Ş’nin Halk Bankası Halkalı Şubesi IBAN (TR25 0001 2009 8780 0010 2623 29) no.lu TL hesabına

        talip oldukları her taşınmaz için;

        Muhammen Bedeli 3.000.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 300.000 TL,

        Muhammen Bedeli 3.000.001 TL ile 6.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 600.000 TL

        Muhammen Bedeli 6.000.001 ile 12.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.200.000 TL

        Muhammen Bedeli 12.000.001 ile 24.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 2.400.000 TL

        Muhammen Bedeli 24.000.001 ve üstü gayrimenkuller için 4.800.000 TL yatırılması gerekmektedir.

        5

        TOKİ 9 İLDE 643 KONUT VE 232 İŞ YERİ SATIŞI ÖDEME PLANI NEDİR?

        TOKİ, katılımcılara yüzde 25 peşinat ve 60 ay vade veya tamamı peşin ödeme olmak üzere belirlenen bir ödeme planı sunuyor. Ek olarak, peşin ödemelere yüzde 20 indirim uygulanacağı da belirtiliyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zabıta memuru canına kıydı! Belediye başkanı yaralandı!
        Zabıta memuru canına kıydı! Belediye başkanı yaralandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'da
        New York'a tarihinin ilk Müslüman adayı: Zohran Mamdani
        New York'a tarihinin ilk Müslüman adayı: Zohran Mamdani
        Boşanma aşamasında sokakta 12 bıçak!
        Boşanma aşamasında sokakta 12 bıçak!
        İsrail'de 39 bine yakın başvuru
        İsrail'de 39 bine yakın başvuru
        35 kişi ölmüştü... 876 yıl hapis istendi! Tahliye oldu!
        35 kişi ölmüştü... 876 yıl hapis istendi! Tahliye oldu!
        AKOM'dan kritik uyarı! Bugün başlıyor: Basra ateşi!
        AKOM'dan kritik uyarı! Bugün başlıyor: Basra ateşi!
        Doktorlar için yeni dönem
        Doktorlar için yeni dönem
        Potanın Perileri, yarı finali uzatmalarda kaçırdı!
        Potanın Perileri, yarı finali uzatmalarda kaçırdı!
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Fenerbahçe'de Skriniar gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Skriniar gelişmesi!
        "Nükleer tesisler imha edilemedi"
        "Nükleer tesisler imha edilemedi"
        Pezeşkiyan: ABD ile meseleleri uluslararası çerçevede çözmeye hazırız
        Pezeşkiyan: ABD ile meseleleri uluslararası çerçevede çözmeye hazırız
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        İran: Onlar ateşkesi ihlal etmezse biz de etmeyiz
        İran: Onlar ateşkesi ihlal etmezse biz de etmeyiz
        Mourinho'dan transfer isteği!
        Mourinho'dan transfer isteği!
        Tatilde aşk hali
        Tatilde aşk hali
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi