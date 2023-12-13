TOKİ 169 konut - 192 iş yerini açık artırmaya sunuyor! İşte TOKİ açık artırma canlı yayın ekranı
TOKİ, 32 ilde 169 konut ve 28 ilde 192 iş yerini açık artırma ile satışa sunuyor. TOKİ açık artırım canlı yayın ekranı Toplu Konut İdaresi'nin resmi Youtube hesabı üzerinden takip edilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen açık artırımla konutlara yüzde 25 peşinat 72 ay vade ile, iş yerlerine ise yüzde 25 peşinat 48 ay vade imkanı sunulacak. İşte TOKİ açık artırma saati ve canlı yayın ekranına ilişkin merak edilenler...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 32 ilde 169 konut ile 28 ilde 192 iş yerini 13-14 Aralık 2023 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satacak. Açık artırmalar, Ankara The Green Park Hotel Çukurambar ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Konutlara yüzde 25 peşinat 72 ay vade ile, iş yerlerine ise yüzde 25 peşinat 48 ay vade ile sahip olmak isteyenler "TOKİ 169 konut - 192 iş yeri açık artırma ne zaman, saat kaçta ve hangi illerde yapılacak?" sorusunu yanıt arıyor. İşte TOKİ açık artırma canlı yayın ekranı...
AÇIK ARTIRMA YÖNTEMİYLE SATIŞA SUNDU!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 32 ilde 169 konut ile 28 ilde 192 iş yerini açık artırma yöntemiyle satacak.
48 VE 72 AY VADE İMKANI
Alıcılar konutlara, %25 peşinat 72 ay vade ile iş yerlerine ise %25 peşinat 48 ay vade ile sahip olabilecek.
TOKİ AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Açık artırma, konutlar için 13 Aralık 2023 Çarşamba, iş yerleri için 14 Aralık 2023 Perşembe günlerinde saat 10.30'da yapılacak.
Açık artırmalar, Ankara The Green Park Hotel Çukurambar ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek.
TOKİ AÇIK ARTIRMA NEREDEN CANLI İZLENEBİLECEK?
32 ilde 169 konut ve 28 ilde 192 iş yeri açık artırımı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
TUZLA 2+1 KONUT KURASI TUZLA 2+1 KONUT KURASI TOKİ AÇIK ARTIRMA EKRANI LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ.
AÇIK ARTIRMA HANGİ İLLERDE GERÇEKLEŞECEK
Alıcılar, Adana, Ağrı, Ankara, Aydın, Balıkesir, Batman, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Van, Yozgat ve Zonguldak illerinde satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşinat 72 ay vadeyle sahip olabilecek.
Ayrıca, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bursa, Çorum, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, İzmir, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Niğde, Ordu, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerinde satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 25 peşinat ile 48 ay vadeyle alınabilecek.
Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek. Ayrıntılı bilgilere "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.