Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ ADIYAMAN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 2025: TOKİ Adıyaman kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede? TOKİ Adıyaman kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

        TOKİ Adıyaman kura çekimi canlı izle 2025: TOKİ Adıyaman kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede?

        Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde 500 bin konut inşa edilecek. Projede kura maratonu deprem bölgesinden başlayacak. İlk kura Adıyaman'da çekilecek olup toplam 6 bin 620 konut hak sahiplerini bulacak. TOKİ Adıyaman kura çekimi tarihi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından duyuruldu. Noter huzurunda yapılacak kura ile asil ve yedek listeler belirlenecek. Peki, TOKİ Adıyaman kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte TOKİ Adıyaman kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama linki...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2025 - 09:00 Güncelleme: 29.12.2025 - 09:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TOKİ Adıyaman kura çekimi canlı izle ekranı araştırılmaya başlandı. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konutun hak sahipleri il il belirlenecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre, ilk kura çekimi Adıyaman’da gerçekleştirilecek. 1+1 ve 2+1 seçenekli toplam 6 bin 620 konutun sahiplerini bulacağı kura noter huzurunda yapılacak olup canlı olarak yayınlanacak. Çekilişin ardından asil ve yedek listelerin e-Devlet üzerinden erişime açılması bekleniyor. Peki, 2025 TOKİ Adıyaman kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte, TOKİ Adıyaman kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

        2

        TOKİ ADIYAMAN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi için ilk kura, deprem bölgesindeki Adıyaman’da başlıyor.

        TOKİ Adıyaman kura çekimi, 29 Aralık 2025 Pazartesi günü (bugün) saat 11.00'de başlayacak.

        Noter huzurunda gerçekleştirilecek ''Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası'', Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak.

        3

        TOKİ ADIYAMAN KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

        Önceki çekilişler TOKİ’nin YouTube hesabından canlı olarak yayınlanmıştı. Bu sebeple TOKİ Adıyaman kura çekiminin de TOKİ YouTube kanalı üzerinden takip edilmesi bekleniyor.

        TOKİ ADIYAMAN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ADIYAMAN’IN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Adıyaman’ın Merkez, Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kahta, Samsat ve Tut ilçelerinde toplam 6 bin 620 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez 5000

        Besni 300

        Çelikhan 100

        Gerger 250

        Gölbaşı 200

        Kahta 700

        Samsat 20

        Tut 50

        5

        TOKİ ADIYAMAN KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, NASIL ÖĞRENİLİR?

        TOKİ kura çekimi ile asil ve yedek listeler belirlenecek. İsim listeleri anlık olarak canlı yayında belli olacak.

        Kura çekimi sonrası kesinleşen sonuçların ise akşam saatlerinde TOKİ'nin resmi internet sitesinde veya e-Devlet üzerinden yayımlanması bekleniyor.

        TOKİ ADIYAMAN KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        GRUPLARA GÖRE KONTENJAN DAĞILIMI

        Hak sahiplerinin yüzde 5’ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5’ini engelliler, yüzde 20’sini emekliler, yüzde 10’unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler, yüzde 20’sini 18-30 yaş arası gençler, kalan yüzde 40’lık kısmını ise diğer alıcılar oluşturacak.

        7

        YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

        8

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Anadolu’da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 650 bin TL’den satışa sunulacak. Anadolu’da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 9 bin 938 TL olarak belirlendi.

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı
        Yoğun kar yağışı alarmı! Sıcaklıklar mevsim normali altında
        Yoğun kar yağışı alarmı! Sıcaklıklar mevsim normali altında
        5 kişinin öldüğü kazada yürek yakan detay!
        5 kişinin öldüğü kazada yürek yakan detay!
        Trump-Zelenskiy görüşmesinden öne çıkanlar
        Trump-Zelenskiy görüşmesinden öne çıkanlar
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        İspanyollar talip olmuştu: Fenerbahçe kararını verdi!
        İspanyollar talip olmuştu: Fenerbahçe kararını verdi!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        Otomotivde rekor serisi devam edebilir
        Otomotivde rekor serisi devam edebilir
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        Galatasaray, Real Madrid'in stoperini istiyor!
        Galatasaray, Real Madrid'in stoperini istiyor!
        Kışın metabolizmayı nasıl canlı tutarız?
        Kışın metabolizmayı nasıl canlı tutarız?
        İşverene işçi başına 7.184 TL teşvik
        İşverene işçi başına 7.184 TL teşvik
        Meksika'da yolcu treni raydan çıktı!
        Meksika'da yolcu treni raydan çıktı!
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Arda ve Kenan'dan büyük gurur: En iyi 11'deler!
        Arda ve Kenan'dan büyük gurur: En iyi 11'deler!
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Markette el işaretiyle yardım istedi!
        Markette el işaretiyle yardım istedi!
        Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını katletti
        Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını katletti