TOKİ Adıyaman kura çekimi canlı izle 2025: TOKİ Adıyaman kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde 500 bin konut inşa edilecek. Projede kura maratonu deprem bölgesinden başlayacak. İlk kura Adıyaman'da çekilecek olup toplam 6 bin 620 konut hak sahiplerini bulacak. TOKİ Adıyaman kura çekimi tarihi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından duyuruldu. Noter huzurunda yapılacak kura ile asil ve yedek listeler belirlenecek. Peki, TOKİ Adıyaman kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte TOKİ Adıyaman kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama linki...
TOKİ Adıyaman kura çekimi canlı izle ekranı araştırılmaya başlandı. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konutun hak sahipleri il il belirlenecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre, ilk kura çekimi Adıyaman’da gerçekleştirilecek. 1+1 ve 2+1 seçenekli toplam 6 bin 620 konutun sahiplerini bulacağı kura noter huzurunda yapılacak olup canlı olarak yayınlanacak. Çekilişin ardından asil ve yedek listelerin e-Devlet üzerinden erişime açılması bekleniyor. Peki, 2025 TOKİ Adıyaman kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte, TOKİ Adıyaman kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…
TOKİ ADIYAMAN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi için ilk kura, deprem bölgesindeki Adıyaman’da başlıyor.
TOKİ Adıyaman kura çekimi, 29 Aralık 2025 Pazartesi günü (bugün) saat 11.00'de başlayacak.
Noter huzurunda gerçekleştirilecek ''Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası'', Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak.
TOKİ ADIYAMAN KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?
Önceki çekilişler TOKİ’nin YouTube hesabından canlı olarak yayınlanmıştı. Bu sebeple TOKİ Adıyaman kura çekiminin de TOKİ YouTube kanalı üzerinden takip edilmesi bekleniyor.
ADIYAMAN’IN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Adıyaman’ın Merkez, Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kahta, Samsat ve Tut ilçelerinde toplam 6 bin 620 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez 5000
Besni 300
Çelikhan 100
Gerger 250
Gölbaşı 200
Kahta 700
Samsat 20
Tut 50
TOKİ ADIYAMAN KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ kura çekimi ile asil ve yedek listeler belirlenecek. İsim listeleri anlık olarak canlı yayında belli olacak.
Kura çekimi sonrası kesinleşen sonuçların ise akşam saatlerinde TOKİ'nin resmi internet sitesinde veya e-Devlet üzerinden yayımlanması bekleniyor.
TOKİ ADIYAMAN KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
GRUPLARA GÖRE KONTENJAN DAĞILIMI
Hak sahiplerinin yüzde 5’ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5’ini engelliler, yüzde 20’sini emekliler, yüzde 10’unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler, yüzde 20’sini 18-30 yaş arası gençler, kalan yüzde 40’lık kısmını ise diğer alıcılar oluşturacak.
YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Anadolu’da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 650 bin TL’den satışa sunulacak. Anadolu’da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 9 bin 938 TL olarak belirlendi.