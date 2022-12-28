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TOKİ kura tarihleri | Arnavutköy TOKİ kura tarihi belli oldu mu?

TOKİ Arnavutköy kura çekim tarihi, başvuru yapanlar tarafından merakla bekleniyor. Tuzla'daki kura çekimi sonrası sırada Başakşehir, Esenler, Çatalca ve Silivri ve Arnavutköy kuraları kaldı. Peki, Arnavutköy kurası ne zaman çekilecek? İşte TOKİ Arnavutköy kura çekimi tarihiyle ilgili detaylar...

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  • TOKİ Arnavutköy kuraları ne zaman, hangi tarihte çekilecek? 2022 TOKİ Arnavutköy kura çekimi tarihi ve sonuç sorgulama sayfası

    Arnavutköy TOKİ kura tarihi belli oldu mu? Tuzla kurası sonrası gözler Arnavutköy kura tarihlerine çevrildi. Peki, Arnavutköy TOKİ kurası ne zaman çekilecek? İşte kure çekimiyle ilgili merak edilen detaylar... 
  • TOKİ Arnavutköy kuraları ne zaman, hangi tarihte çekilecek? 2022 TOKİ Arnavutköy kura çekimi tarihi ve sonuç sorgulama sayfası

    TOKİ İSTANBUL ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında İstanbul'daki kura çekimleri ilk olarak Tuzla ilçesinde başladı. TOKİ İstanbul Arnavutköy kura çekimi tarihleri henüz duyurulmadı. 
  • TOKİ Arnavutköy kuraları ne zaman, hangi tarihte çekilecek? 2022 TOKİ Arnavutköy kura çekimi tarihi ve sonuç sorgulama sayfası

    TOKİ AVRUPA YAKASI KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

    TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kura çekimleri kademeli olarak il il devam ederken, İstanbul TOKİ kura tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul  Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri ilçelerinin kura çekiliş takvimi belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.
  • TOKİ Arnavutköy kuraları ne zaman, hangi tarihte çekilecek? 2022 TOKİ Arnavutköy kura çekimi tarihi ve sonuç sorgulama sayfası

    TOKİ 3+1 VE 2+1 KONUT FİYATLARI NE KADAR?

    2 trilyon TL'den fazla ekonomik hareketliliğe yol açarak, hem konut hem de kira fiyatlarını düşürmesi beklenen projede, 3+1 konutların başlangıç fiyatı 850 bin TL şeklinde açıklandı.

     

     
  • TOKİ Arnavutköy kuraları ne zaman, hangi tarihte çekilecek? 2022 TOKİ Arnavutköy kura çekimi tarihi ve sonuç sorgulama sayfası

    Proje kapsamında inşa edilecek 2+1 konutların başlangıç fiyatı ise 608 bin TL olacak.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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