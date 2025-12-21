Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ arsa satışı 2025 Aralık: TOKİ 37 ilde 252 arsa satışı ne zaman, nerede, ödeme seçenekleri neler?

        TOKİ 37 ilde 252 arsa satıyor: Kimler müzayedeye katılabilir?

        TOKİ, Türkiye çapında 37 ilde yer alan toplam 252 arsayı satış listesine aldı. Açık artırma yöntemiyle yapılacak satışlarda arsalar, İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek kapalı müzayedeler aracılığıyla alıcılarla buluşturulacak. Müzayedeye katılmak isteyenler için satış öncesinde 100 bin TL'den başlayıp 10 milyon TL'ye kadar çıkan tutarlarda katılım teminatı yatırma zorunluluğu bulunuyor. TOKİ'nin 37 ildeki 252 arsayı kapsayan bu satış sürecine ilişkin tüm detaylar netlik kazandı. Peki, TOKİ'nin 252 arsa satışı hangi tarihte ve nerede gerçekleştirilecek?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2025 - 16:25 Güncelleme: 21.12.2025 - 16:25
        1

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 37 ilde bulunan toplam 252 arsayı satışa çıkarmaya hazırlanıyor. İstanbul ve Ankara’da düzenlenecek açık artırmalarda alıcılar, tercih ettikleri arsayı 48 aya varan vadelerle satın alma imkânına sahip olacak. Peşin ödeme seçeneğini değerlendirenler için ise yüzde 15 oranında indirim uygulanacak. Satışa sunulacak arsaların yer aldığı iller ile açık artırmaların yapılacağı tarihler merak konusu olurken, satış sürecine ilişkin tüm detaylar belli oldu. İşte, TOKİ’nin 37 ilde gerçekleştireceği 252 arsalık satışa dair ayrıntılar

        2

        TOKİ 37 İL 252 ARSA SATIŞI NEREDE VE NE ZAMAN?

        TOKİ arsa satışı 25 Aralık 2025 tarihinde saat 10.30'da aşağıdaki adreslerde yapılacak:

        - İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul

        - İlkbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle/Ankara

        3

        ARSALAR NEREDE?

        Antalya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Bilecik, İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Rize, Samsun, Malatya, Sivas, Bitlis, Elazığ, Mersin, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Siirt, Muş, Aydın, Balıkesir.

        4

        TOKİ 37 İL 252 ARSA ÖDEME PLANI

        - Yüzde 25 peşin, 48 ay vade

        - Yüzde 40 peşin, 36 ay vade

        - Peşin ödemede yüzde 15 indirim

        5

        KATILIM TEMİNATI NE KADAR?

        Muhammen bedeli 0 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 100.000-TL

        Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 500.000-TL

        Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 2.000.000-TL

        Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 3.000.000-TL

        Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 5.000.000-TL

        Muhammen bedeli 100.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için 10.000.000-TL katılım teminatı ödenmesi gerekiyor.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
