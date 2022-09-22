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TOKİ sosyal konut başvuruları nasıl yapılır, şartları neler? TOKİ başvuru ücreti ve ev fiyatları...

TOKİ Sosyal Konut Projesi başvuruları, 14 Eylül günü itibarıyla başladı. Ekim ayının sonuna kadar devam edecek olan TOKİ başvuruları, e-Devlet üzerinden ve belirlenen bankalardan gerçekleştirilebiliyor. Başvuru işlemlerini tamamlamamış dar ve orta gelirli aileler TOKİ sosyal konut başvurusu ve başvuru şartları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. İşte, e-Devlet ile TOKİ başvuru ekranı...

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  • TOKİ başvuru ekranı: 2022 e-Devlet ile TOKİ başvuruları nasıl yapılır? TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler, başvuru ücreti ve ev fiyatları ne kadar?

    Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan; TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve başvuru ücretini açıkladı. 14 Eylül günü başlayan TOKİ Sosyal Konut başvuruları 31 Ekim'e kadar sürecek. 3+1 ve 2+1 ev sahibi olmak isteyen orta ve dar gelirli vatandaşlar " TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?" sorusuna yanıt arıyor. İşte,  e-Devlet TOKİ başvuru ekranı...
  • TOKİ başvuru ekranı: 2022 e-Devlet ile TOKİ başvuruları nasıl yapılır? TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler, başvuru ücreti ve ev fiyatları ne kadar?

    TOKİ BAŞVURULARI BAŞLADI!

    Düşük ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri açıklandı. TOKİ sosyal konut başvuruları 14 Eylül 2022 Çarşamba günü başlayıp 31 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. E-Devlet Başvuruları 28.10.2022 tarihinde sona erecektir. 

    Konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacaktır. (Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecektir.)
  • TOKİ başvuru ekranı: 2022 e-Devlet ile TOKİ başvuruları nasıl yapılır? TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler, başvuru ücreti ve ev fiyatları ne kadar?

    BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    TOKİ sosyal konut projesi başvuru ücreti, 500 TL olarak belirlendi.
  • TOKİ başvuru ekranı: 2022 e-Devlet ile TOKİ başvuruları nasıl yapılır? TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler, başvuru ücreti ve ev fiyatları ne kadar?

    TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU

    Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

    T.C. vatandaşı olması,

    Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,

    Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ’den daha önce ev sahibi olmama

    İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

    Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması

    Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

    Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.
  • TOKİ başvuru ekranı: 2022 e-Devlet ile TOKİ başvuruları nasıl yapılır? TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler, başvuru ücreti ve ev fiyatları ne kadar?

    TOKİ BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

    TOKİ Sosyal Konut Projesi 250 bin konut detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Alt ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak olan Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı TOKİ başvuruları, Ziraat-Halk Bankası şubelerinden ve e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak.

    TOKİ E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • TOKİ başvuru ekranı: 2022 e-Devlet ile TOKİ başvuruları nasıl yapılır? TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler, başvuru ücreti ve ev fiyatları ne kadar?

    TOKİ BAŞVURUSU BANKADAN NASIL YAPILIR?

    Başvuruların kabul edileceği yer: Projesine göre T. C. Ziraat Bankası A.Ş./T. Halk Bankası A.Ş.'nin Proje ilindeki yetkili şubeleri (Projelerin Bankası ekli listede belirtilmiştir.) 

     Başvuru sahipleri;
    • Nüfus Cüzdanı ile birlikte; Projenin bulunduğu ildeki yetkili Banka Şubelerinde "Başvuru ve Satın Alma Taahhütnamesi" imzalayacaktır.
    • Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri, TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden "Hak Sahipliği" onaylananlar, sadece yetkili banka şubelerinden başvuru yapabilecektir.
    •  Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış (en az % 40 engelli olduğuna dair geçerli sağlık heyet raporuna ait "Belge" ile başvuru yapabilecektir. 18 yaşından küçük engelli çocuğu olan anne veya baba kendi adına Engelli kategorisinden başvuru yapabilecektir. (e-Devlet üzerinden başvuranlar kimlik kartı fotokopisi veya belgeyi sözleşme aşamasında ibraz edecekler.)
    • Emekli Vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren "Belge" ile başvuru yapabilecektir. Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi de başvuru yapabilir. (Vefat eden emeklinin aylık maaşını alan kızları hariç) (e-Devlet üzerinden başvurulanlar sözleşme aşamasında ibraz edecekler.)
  • TOKİ başvuru ekranı: 2022 e-Devlet ile TOKİ başvuruları nasıl yapılır? TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler, başvuru ücreti ve ev fiyatları ne kadar?

    E-DEVLET TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Başvuru sahibi;

    • E-devlet üzerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut İşyeri Başvuru" hizmeti ile başvuru yapabilmektedir.

    • Başvuru ekranında ve ilan metninde başvuru şartları ile ilgili bilgilendirme yer almaktadır.

    • E-Devlet üzerinden projeyi seçerek başvurunuzu yapabilirsiniz.

    • Başvuru durumunuzu E-Devlet Başvuru Listesi ekranından takip edebilirsiniz.

    • E-Devlet başvuruları 28/10/2022 tarihinde sona erecektir.

    • E-Devlet üzerinden Engelli ve Emekli kategorisinden başvuranlar için, sözleşme aşamasında engelli veya emekli olduklarına dair belge istenecektir.

    • E-devlet kanalıyla başvurularda SMS ile iletilecek başvuru sahibi adına açılmış IBAN hesabına başvuru ücretinin belirlenen süre içerisinde eft, havale, ATM vb. ile yatırılması gerekmektedir. Aksi halde mevcut başvuru iptal edilecektir.

    • Başvuru işlemlerini E-Devlet üzerinden yapan vatandaşların başvuru işlemleri yukarıda belirtilen şekilde tamamlanacak olup, ayrıca Banka şubelerinden başvuru için işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır.

    • Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri başvuruları sadece Banka Şubelerinden alınacaktır.
  • TOKİ başvuru ekranı: 2022 e-Devlet ile TOKİ başvuruları nasıl yapılır? TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler, başvuru ücreti ve ev fiyatları ne kadar?

    TOKİ SOSYAL KONUT FİYATLARI VE AYLIK TAKSİTLER NE KADAR?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan; Böylesi bir yatırım, ülkenin tamamında ev ve kira fiyatlarını düşürecek, vatandaşlarımızın konuta erişimini de kolaylaştıracaktır.

    Vatandaşlarımız toplam 608 bin lira fiyata sahip, 2 artı 1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olabilecekler.

    850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar 3 bin 780 kliradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile yapılabilecektir.

    Hak sahiplerine konutlar;

    %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacaktır.

    Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacaktır. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecektir. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.
  • TOKİ başvuru ekranı: 2022 e-Devlet ile TOKİ başvuruları nasıl yapılır? TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler, başvuru ücreti ve ev fiyatları ne kadar?

    KURA ÇEKİLİŞİ :

    "Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.

    1) Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malullerine konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

    2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

    3) Emekli Vatandaşlara konut sayısının %20'isi kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

    4) Genç Vatandaşlara konut sayısının %20'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

    5) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

    Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra İdarenin internet sayfasında açıklanacaktır.

    Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir.

    • Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdarece tespit edilen tarihte "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir.

    • Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda, başvuruda bulunanlarca satın alınacak konutlar TOKİ'nin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.

    • İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda; konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.
  • TOKİ başvuru ekranı: 2022 e-Devlet ile TOKİ başvuruları nasıl yapılır? TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler, başvuru ücreti ve ev fiyatları ne kadar?

    KİMLERE, NE KADAR KONTENJAN AYRILDI?

    Emekliler %20: 50 bin konut

    Gençler %20: 50 bin konut

    Şehit yakınları - gaziler %5: 12 bin 500 konut

    Engelliler %5: 12 bin 500 konut

    Diğer Vatandaşlarımız %50: 125 bin konut

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