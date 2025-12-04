TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2+1, 1+1 evler için TOKİ kura çekimi ne zaman, isim listesi açıklandı mı?
TOKİ başvuru sonuçları çekiliş sonuçları isim isim belli olacak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 500 bin sosyal konut başvuruları 19 Aralık'ta sona erecek. Ardından TOKİ kura çekimi takvimi başlayacak. 81 ile inşa edilecek örnek daireler kamuoyuna paylaşıldı. Peki TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2+1, 1+1 evler için TOKİ kura çekimi ne zaman, isim listesi açıklandı mı?
TOKİ başvuru sonuçları tarihi merak ediliyor. Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilmesi hedefleniyor. Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek. Peki TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak, başvuru sonuçları tarihi belli mi?
TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TOKİ 500 bin konut için inşa ve ihale süreci 2025 yılının Kasım ayı itibarıyla başlayacak. Hak sahibi belirlemeleri için kura çekimi takvimi ise belli oldu.
Buna göre; TOKİ kura çekimi 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
1+1 VE 2+1 EVLER NASIL OLACAK?
Proje kapsamında 200 bin adet 80 metrekarelik 2+1, 150 bin adet 65 metrekarelik 2+1 ve 150 bin adet 55 metrekarelik 1+1 konutlar satışa sunulacak.
TOKİ BAŞVURU BEDELİ İADE EDİLECEK Mİ?
TOKİ 500 bin konut hak sahipliği kurasında ismi çıkmayan vatandaşlara ödedikleri 5 bin liralık başvuru ücreti geri iade edilecek.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.
2025 TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
TOKİ kuraları Aralık 2025-Şubat 2026 tarihleri arasında olması planlanıyor. Konut teslimlerinin ise Mart 2027'de yapılması bekleniyor.
İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.