TOKİ Bitlis kura sonuçları sorgulama 2026: TOKİ Bitlis 2363 konut kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi'nde bugün Bitlis için kura çekimi yapıldı. Ziya Eren Spor Lisesi Spor Salonu'nda yapılan hak sahipliği belirleme kurası noter huzurunda gerçekleştirildi. Böylece şehirde inşa edilecek 2 bin 363 sosyal konut için hak sahipleri belirlendi. Peki, TOKİ Bitlis kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 8 Ocak 2026 TOKİ Bitlis kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
Yüzyılın Konut Projesi'nde hak sahipliğini belirleme kurası çekilmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda bugün Bitlis’te kura çekimi gerçekleştirildi. Bitlis’in Merkez, Adilcevaz, Ahlat, Güroymak, Hizan, Mutki ve Tatvan ilçelerinde toplam 2 bin 363 konut için hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. TOKİ Bitlis kura sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. İşte TOKİ Bitlis kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…
TOKİ BİTLİS KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI
TOKİ Bitlis kura çekimi, 8 Ocak 2026 Perşembe günü Ziya Eren Spor Lisesi Spor Salonu’nda yapıldı.
Noter huzurunda gerçekleştirilen hak sahipliği belirleme kurası saat 13:00'te başladı.
TOKİ BİTLİS KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Bitlis kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.
TOKİ BİTLİS KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Bitlis kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
BİTLİS’İN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Bitlis’in Merkez, Adilcevaz, Ahlat, Güroymak, Hizan, Mutki ve Tatvan ilçelerinde toplam 2 bin 363 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez 500
Merkez Yolalan 63
Adilcevaz 250
Adilcevaz Aydınlar 50
Ahlat 150
Güroymak 300
Güroymak Gölbaşı 50
Güroymak Günkırı 50
Hizan 100
Mutki 100
Mutki Kavakbaşı 50
Tatvan 700
YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.