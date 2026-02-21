TOKİ Bursa kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2026 TOKİ Bursa kura çekimi canlı yayın nereden izlenir?
Yüzyılın Sosyal Konut Projesi'nde kura sırası Bursa'ya geldi. Merkez ve diğer ilçelerde inşa edilecek 17 bin 225 konutun hak sahiplerini belirleyecek kura 21 Şubat 2026 Cumartesi bugün çekilecek. Noter huzurunda yapılacak çekiliş canlı olarak yayınlanacak. TOKİ Bursa kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak. Peki, Bursa TOKİ kura çekilişi saat kaçta, canlı yayın nereden izlenir? İşte 21 Şubat 2026 TOKİ Bursa kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama linkleri...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ koordinesinde yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde kura süreci devam ediyor. Bakanlık tarafından belirlenen takvim doğrultusunda bugün Bursa’da kura çekimi yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura, TOKİ'nin resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak. Çekiliş sonrası TOKİ Bursa kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. İşte, TOKİ Bursa kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları asil/yedek isim listesi sorgulama sayfası…
TOKİ BURSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TOKİ Bursa kura çekimi, 21 Şubat 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
Saat 14.00'te başlayacak hak sahibi belirleme kurası, Atatürk Kongre Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde yapılacak.
TOKİ BURSA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Bursa kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.
TOKİ BURSA KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Kura çekiminin tamamlanmasının ardından kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.
Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.
Ayrıca TOKİ Bursa kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden de sorgulanabilecek.
Hak sahipleri, kura sonucuna göre bir sonraki aşamada sözleşme imzalama ve ödeme süreçleri hakkında bilgilendirilecek.
TOKİ BURSA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
BURSA’NIN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Bursa’nın Merkez, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir ilçelerinde toplam 17 bin 225 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez (Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer) 7550
Büyükorhan 100
Gemlik 3000
Harmancık 100
İnegöl 4000
İznik 250
Keles 100
Mudanya 300
Mustafakemalpaşa 750
Orhaneli 175
Bursa Orhangazi 400
Yenişehir 500
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.