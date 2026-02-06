TOKİ Yüzyılın Konut Projesi doğrultusunda her hafta kura çekimlerini gerçekleştirerek hak sahiplerini belirlemeyi sürdürüyor. İl bazında kuralar sonuçlanırken Edirne kura tarihi merak ediliyor. TOKİ, Edirne Merkez başta olmak üzere Keşan, Uzunköprü, İpsala, Enez gibi birçok ilçede toplam 2 bin 530 konut inşa edecek. Şubat ayının ilk haftasının kura takvimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından paylaşıldı. Takvim kapsamıda “TOKİ Edirne kurası ne zaman yapılacak, isim listesi yayınlandı mı?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...