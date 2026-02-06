Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ Edirne kura tarihi belli oldu mu? 500 bin konut projesi ile Edirne kurası ne zaman yapılacak, isim listesi yayınlandı mı?

        TOKİ Edirne kurası ne zaman? TOKİ Şubat kura takvimi ile Edirne kurası hangi gün yapılacak?

        Türkiye genelinde 500 bin konut projesi kapsamında kura çekimleri Aralık ayından bu yana devam ediyor. Proje ile TOKİ Edirne'de toplam 2 bin 530 konut hayata geçirecek. Kura sonuçları, TOKİ'nin web sitesi ya da e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Edirne kurası için başvurularını yapan vatandaşlar, kabul edilenlerin isim listesini araştırıyor. Peki, TOKİ Edirne kura tarihi belli oldu mu, ilçe kontenjan dağılımı nasıl? İşte tüm detaylar haberimizde...

        Giriş: 06.02.2026 - 17:36 Güncelleme: 06.02.2026 - 17:36
        1

        TOKİ Yüzyılın Konut Projesi doğrultusunda her hafta kura çekimlerini gerçekleştirerek hak sahiplerini belirlemeyi sürdürüyor. İl bazında kuralar sonuçlanırken Edirne kura tarihi merak ediliyor. TOKİ, Edirne Merkez başta olmak üzere Keşan, Uzunköprü, İpsala, Enez gibi birçok ilçede toplam 2 bin 530 konut inşa edecek. Şubat ayının ilk haftasının kura takvimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından paylaşıldı. Takvim kapsamıda “TOKİ Edirne kurası ne zaman yapılacak, isim listesi yayınlandı mı?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...

        2

        TOKİ EDİRNE’DE 2 BİN 530 KONUT HAYATA GEÇİRİYOR

        TOKİ’nin 500 bin konut projesi kapsamında Edirne’de 2 bin 530 konut inşa edilecek. Kura sonucunda başvuru yapan binlerce vatandaş arasından hak sahipleri belirlenecek.

        3

        TOKİ EDİRNE KURASI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

        TOKİ Edirne kurası için binlerce vatandaş başvurularını tamamladı. Başvuru yapanları kapsayan kabul edilenler ve reddedilenler listesi henüz yayınlanmadı. İsim listesi TOKİ’nin web sitesi üzerinden duyurulacak.

        TOKİ EDİRNE KURASI KABUL VE RED LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ EDİRNE KURA TARİHİ BELLİ OLDU MU?

        Şubat ayı ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2-8 Şubat TOKİ kura takvimini yayınladı. Ancak TOKİ Edirne kura tarihi henüz belli olmadı.

        5

        TOKİ EDİRNE KONUT İLÇE KONTENJAN DAĞILIMI

        TOKİ’nin Edirne’de hayata geçireceği 2 bin 530 konut için ilçe kontenjan dağılımı şöyle:

        Edirne Merkez’de 1.000,

        Keşan’da 450,

        Uzunköprü’de 350,

        İpsala’da 200,

        Enez’de 100,

        Meriç’te 100,

        Süloğlu’nda 100,

        Havsa’da 90,

        Lalapaşa’da 80,

        Meriç Subaşı’da 60 konut inşa edilecek.

        6

        TOKİ KURA TESLİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        TOKİ konut teslim tarihine dair açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilk evleri Mart 2027 tarihinde teslim edeceklerini belirtti.

        7

        TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NASIL YAPILACAK?

        TOKİ başvuru ücreti, kurada adı çıkmayan vatandaşlara iade edilecek. Başvuru sırasında alınan ön kayıt bedeli, hak sahipleri belirlendikten sonra geri ödenecek.

        İade süreci ise kura çekimi tamamlandıktan sonra başlıyor. TOKİ ile anlaşmalı bankalar, kura sonuçlarının kesinleşmesinin ardından 5 iş günü içinde iade listelerini hazırlayacak ve ödemeleri gerçekleştirecek.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
