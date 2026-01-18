TOKİ Erzincan kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2026 TOKİ Erzincan kura çekimi canlı yayın nereden izlenir?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi'nde açıklanan kura takvimine göre sıra Erzincan'a geldi. Şehirde inşa edilecek 1760 konut için hak sahipliği belirleme kurası 18 Ocak 2026 Pazar bugün çekilecek. Başvuruda bulunan vatandaşlar, ''TOKİ Erzincan kura çekimi canlı yayın nereden izlenir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Noter huzurunda yapılacak kura TOKİ'nin YouTube kanalından canlı olarak takip edilebilecek. Çekiliş sonrası TOKİ Erzincan kura sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. İşte 18 Ocak 2026 TOKİ Erzincan kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama linki...
TOKİ ERZİNCAN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TOKİ Erzincan kura çekimi, 18 Ocak 2026 Pazar günü saat 11.00'de başlayacak.
Müftülük Konferans Salonu’nda yapılacak çekiliş, noter huzurunda gerçekleştirilecek.
TOKİ ERZİNCAN KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Erzincan kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
TOKİ ERZİNCAN KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Erzincan kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca noter onayından sonra e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
ERZİNCAN’IN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Erzincan’ın Merkez, Çayırlı, İliç, Kemah, Kemaliye, Otlukbeli, Refahiye ve Tercan ilçelerinde toplam 1760 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez 800
Çayırlı 47
İliç 120
Kemah 40
Kemaliye 50
Otlukbeli 90
Refahiye 200
Tercan 250
Tercan Kargın 100
Tercan Mercan 63
YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.