TOKİ Eskişehir kura sonuçları sorgulama 2026: TOKİ Eskişehir 6055 konut kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi'nde 16 Şubat Pazartesi günü Eskişehir projeleri için kura çekimi yapıldı. Osmangazi Üniversitesi Prof. Dr. Necat Akdeniz Akgün Konferans Salonu'nda yapılan hak sahibi belirleme kurası noter huzurunda gerçekleştirildi. Böylece şehrin Merkez ve diğer ilçelerinde inşa edilecek 6 bin 55 sosyal konutun hak sahipleri belirlendi. Peki, TOKİ Eskişehir kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 16 Şubat 2026 TOKİ Eskişehir kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde hak sahibi belirleme kuraları çekilmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda 16 Şubat Pazartesi günü Eskişehir’de kura çekimi gerçekleştirildi. Böylece Merkez, Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye Mihalgazi, Mihalıççık, Sarıcakaya, Seyitgazi ve Sivrihisar ilçelerinde inşa edilecek toplam 6 bin 55 konut için hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. TOKİ Eskişehir kura sonuçları iki kanal üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2026 TOKİ Eskişehir kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…
TOKİ ESKİŞEHİR KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI
TOKİ Eskişehir kura çekimi, 16 Şubat 2026 Pazartesi günü Osmangazi Üniversitesi Prof. Dr. Necat Akdeniz Akgün Konferans Salonu’nda yapıldı.
Noter huzurunda gerçekleştirilen hak sahibi belirleme kurası sonucunda 6 bin 55 konutun hak sahipleri belli oldu.
TOKİ ESKİŞEHİR KURA ÇEKİMİ NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Eskişehir kura çekilişi töreni, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.
TOKİ ESKİŞEHİR KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Eskişehir kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
ESKİŞEHİR’İN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Eskişehir’in Merkez (Odunpazarı, Tepebaşı), Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye Mihalgazi, Mihalıççık, Sarıcakaya, Seyitgazi ve Sivrihisar ilçelerinde toplam 6 bin 55 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez (Odunpazarı, Tepebaşı) 5080/
Alpu 60
Beylikova 50
Çifteler 80
Günyüzü 80
Han 35
İnönü 200
Mahmudiye 80
Mihalgazi 34
Mihalıççık 77
Sarıcakaya 79
Seyitgazi 80
Sivrihisar 120
YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.