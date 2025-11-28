Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ gayrimenkul satışı: TOKİ 246 konut ve 80 iş yeri satışı ne zaman, nerede yapılacak, ödeme planı nasıl?

        TOKİ 246 konut ve 80 iş yeri satışı ne zaman yapılacak, ödeme seçenekleri neler?

        TOKİ, 8 ilde toplam 246 konut ile 80 iş yerini satışa sunuyor. İstanbul ve Ankara'daki açık artırmalara dileyenler salondan katılabileceği gibi internet üzerinden de teklif verebilecek. Ancak çevrim içi katılım için başvurular, açık artırmadan bir iş günü önce sona erecek. İşte TOKİ'nin 326 gayrimenkulü kapsayan bu satış sürecine dair ayrıntılar…

        Giriş: 28.11.2025 - 09:57 Güncelleme: 28.11.2025 - 09:57
        TOKİ, 8 farklı ilde toplam 246 konut ile 80 iş yerini satışa sunuyor. İstanbul ve Ankara’daki müzayedelere, fiziki katılımın yanında çevrim içi olarak da teklif verilebilecek. Alıcılar, tercih ettikleri taşınmazı yüzde 25 peşinat ve 60 aya varan taksit imkânıyla satın alabilecek. Bedelin tamamının peşin ödenmesi durumunda ise yüzde 20 indirim uygulanacak. İşte TOKİ’nin 326 gayrimenkulü kapsayan satış sürecine dair ayrıntılar…

        TOKİ 8 İLDE 246 KONUT VE 80 İŞ YERİNİ NE ZAMAN VE NEREDE SATIŞA ÇIKARACAK?

        TOKİ, 246 konut ve 80 iş yerini, 5 Aralık 2025 Cuma günü saat 10.30'da aşağıdaki adreslerde açık artırma ile satacak:

        - İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul

        - Holiday Inn Ankara Çukurambar Çankaya/Ankara

        GAYRİMENKULLER NEREDE?

        İzmir, Samsun, Giresun, Çankırı, Ankara, İstanbul, Mersin, Mardin.

        ÖDEME PLANI NASIL?

        - Yüzde 25 peşin, 60 ay vade

        - Peşin ödemelerde yüzde 20 indirim

