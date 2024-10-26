TOKİ Gaziantep kura çekimi sonuçları 26 Ekim 2024: TOKİ Gaziantep kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı
TOKİ Gaziantep kura çekimi canlı izle ekranı 26 Ekim Cumartesi günü erişime açıldı. 11 ilde yapımı tamamlanan 29 bin 311 konutun anahtar teslimi, kura çekimi ve toplu açılış töreni bugün gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılan törende Gaziantep'te 5 bin 259 konut hak sahiplerini buldu. TOKİ Gaziantep kura çekimi canlı yayını AFAD'ın YouTube hesapları üzerinden takip edildi. Peki, TOKİ Gaziantep kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir? İşte, TOKİ Gaziantep kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…
TOKİ Gaziantep kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı için araştırmalar hız kazandı. Asrın felaketinden etkilenen 11 ilde depremzedeler için inşa edilen konutların hak sahipleri belirlenmeye devam ediyor. Bugün yapılan kura ve anahtar teslim töreni ile Gaziantep’te 5 bin 259 konut hak sahiplerini buldu. TOKİ Gaziantep kura çekimi canlı izle Youtube üzerinden takip edildi. Peki, 2024 TOKİ Gaziantep kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, TOKİ Gaziantep kura sonuçları sorgulama e-Devlet ekranı…
11 İLDE 29 BİN 311 DEPREM KONUTU KURA İLE TESLİM EDİLDİ!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerden etkilenen 11 ilde yapımı tamamlanan 29 bin 311 konutun bugün kurayla hak sahiplerine teslim edileceğini bildirmişti.
Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, depremden etkilenen Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana ve Kilis'te yapımı tamamlanan 29 bin 311 deprem konutunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün yapılacak kura töreni ile hak sahibi vatandaşlarla buluşturulacağı belirtilmişti.
Bugüne kadar teslim edilen 101 bin 254 konutla birlikte toplam 130 bin 565 afet konutunun teslim edilmiş olacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:
"Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni, AFAD YouTube hesapları üzerinden canlı yayımlanacaktır. Kura çekimi sonrasında, kesinleşen sonuçlar e-Devlet Kapısı üzerinde yer alan AFAD sayfasından ilan edilecektir. Devletimizin tüm imkanları ve kurumları ile milletimizin yanında olmaya, afetzede vatandaşlarımız güçlü ve güvenli yuvalarına kavuşturmaya devam ediyoruz."
TOKİ GAZİANTEP DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ BUGÜN YAPILDI!
Gaziantep deprem konutları kura çekimi ve anahtar teslim töreni, 26 Ekim 2024 Cumartesi günü yapıldı.
Kura ile birlikte Gaziantep'te yapımı tamamlanan 5 bin 259 deprem konutu hak sahiplerine teslim edildi.
TOKİ GAZİANTEP KURA ÇEKİMİ NASIL İZLENİR?
Gaziantep Deprem Konutları Kura Çekimi, AFAD'ın YouTube hesabı üzerinden canlı olarak takip edildi.
TOKİ GAZİANTEP KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Kura çekimi sonrası kesinleşen sonuçlar, e-Devlet üzerinde yer alan AFAD sayfası üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-baskanligi) ilan edilecek.
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