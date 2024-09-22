TOKİ indirim kampanyası başlıyor! TOKİ’den satın alınan ve ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için peşin ödemede yüzde 25 oranında indirim imkanı sağlanacak. Ayrıca borcunun en az yüzde 25’ini kapatmak isteyen de yine aynı oranda indirim alabilecek. Kampanyanın detayları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanmıştı. Peki, 2024 TOKİ indirim kampanyası başvurusu ne zaman, şartları neler? İşte TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuru tarihleri ve şartları…