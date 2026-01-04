Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ İSTANBUL KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK? 2026 TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman? TOKİ İstanbul kura sonuçları ile isim listesi açıklandı mı?

        TOKİ İstanbul kurası ne zaman? 2026 TOKİ İstanbul kura sonuçları ve isim listesi belli oldu mu?

        TOKİ'nin 500 bin konutu kapsayan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul'da yürütülen sosyal konut sürecinde önemli bir aşamaya gelindi. Kent genelinde 100 bin konutun hak sahiplerine dağıtılacağı projede başvurular tamamlanırken, milyonlarca İstanbullu şimdi sonuçların açıklanacağı takvime odaklandı. Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar, TOKİ tarafından yapılacak kura çekimine ilişkin resmi duyuruları yakından takip ediyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2026 - 20:07 Güncelleme: 06.01.2026 - 07:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul’da dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen Yüzyılın Konut Projesi’nde heyecan giderek artıyor. TOKİ’nin İstanbul için ayırdığı 100 bin sosyal konut kapsamında başvuruların sona ermesiyle birlikte gözler, hak sahiplerinin belirleneceği kura sürecine çevrildi. Başvuru yapan milyonlarca kişi, sonuçların ne zaman açıklanacağı ve kura çekiminin hangi tarihte yapılacağı sorularına yanıt arıyor. Projeye ilişkin yeni gelişmeler kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor. İşte ayrıntılar...

        2

        TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SONUÇLAR AÇIKLANDI MI?

        TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde şu ana dek Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Mardin, Batman, Bitlis, Siirt, Van, Ağrı ve Iğdır'ın başvuru sonuçları belli oldu. İstanbul'un başvuru sonuçları ve tarihi henüz belli olmadı. İlerideki günlerde takvimin netleşmesi bekleniyor.

        SONUÇLAR NEREDEN SORGULANACAK?

        Kura çekimlerinin ardından asil ve yedek hak sahiplerine ilişkin listeler açıklandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana platform üzerinden sorgulayabilecek.

        3

        1) TOKİ'nin resmi web sitesi: (www.toki.gov.tr)

        2) E-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

        T.C. kimlik numaralarıyla giriş yapan adaylar, hak sahipliği durumlarını bu kanallar üzerinden öğrenebilecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Süper Kupa'da ilk finalist Galatasaray!
        Süper Kupa'da ilk finalist Galatasaray!
        Dursun Özbek'ten transfer ve Icardi açıklaması!
        Dursun Özbek'ten transfer ve Icardi açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maduro ve Venezuela halkı milletimizin dostu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maduro ve Venezuela halkı milletimizin dostu
        "Hataları kabul etmek mümkün değil!"
        "Hataları kabul etmek mümkün değil!"
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        Delcy Rodriguez yemin etti
        Delcy Rodriguez yemin etti
        Maduro, hakim karşısına çıkarıldı
        Maduro, hakim karşısına çıkarıldı
        Akıllara The Economist'in kapağı geldi
        Akıllara The Economist'in kapağı geldi
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        Tedesco ve Reis'ten Süper Kupa sözleri!
        Tedesco ve Reis'ten Süper Kupa sözleri!
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar