TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SONUÇLAR AÇIKLANDI MI?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde şu ana dek Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Mardin, Batman, Bitlis, Siirt, Van, Ağrı ve Iğdır'ın başvuru sonuçları belli oldu. İstanbul'un başvuru sonuçları ve tarihi henüz belli olmadı. İlerideki günlerde takvimin netleşmesi bekleniyor.

SONUÇLAR NEREDEN SORGULANACAK?

Kura çekimlerinin ardından asil ve yedek hak sahiplerine ilişkin listeler açıklandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana platform üzerinden sorgulayabilecek.