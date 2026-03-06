TOKİ İzmir kurası bugün çekilecek! 2026 TOKİ İzmir kura çekimi saat kaçta başlayacak, nereden izlenir?
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura sırası İzmir'de geldi. Merkez ve diğer ilçelerde inşa edilecek 1+1 ve 2+1 tipindeki toplam 21 bin 20 konutun hak sahiplerini belirleyecek kura 6 Mart 2026 Cuma bugün çekilecek. Noter huzurunda yapılacak çekilişin ardından TOKİ İzmir kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden görüntülenebilecek. Proje kapsamında konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla satın alınabilecek. Peki, İzmir TOKİ kura çekilişi saat kaçta başlayacak, canlı yayın nereden izlenir? İşte 6 Mart 2026 TOKİ İzmir kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama linkleri...
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İzmir'de toplam 21.020 konut inşa edecek. 1+1 ve 2+1 tipindeki konutlar İzmir'in Merkez, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Güzelbahçe, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar, Selçuk ve Urla ilçelerine yapılacak. Bakanlık tarafından belirlenen takvime göre TOKİ İzmir kura çekilişi 6 Mart Cuma bugün gerçekleştirlecek. Noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası TOKİ İzmir kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. İşte, 2026 TOKİ İzmir kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları asil/yedek isim listesi sorgulama sayfası…
TOKİ İZMİR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE YAPILACAK?
TOKİ İzmir kura çekimi, 6 Mart 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek.
Saat 15.00’te başlayacak hak sahibi belirleme kurası, Bornova Kültür Sanat Merkezi Nejdet Aydın Salonu’nda yapılacak.
Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş ile toplam 21 bin 20 konutun hak sahipleri belirlenecek.
TOKİ İZMİR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ İzmir kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.
TOKİ İZMİR KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ İzmir kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.
Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.
Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.
TOKİ İZMİR KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
İZMİR'İN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, İzmir'in Merkez, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Güzelbahçe, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar, Selçuk ve Urla ilçelerinde toplam 21 bin 20 konut inşa edecek.
Proje kapsamında İzmir'de yapılacak konutların ilçelere göre dağılımı şöyle:
Merkez (Menemen) 15000
Aliağa 1200
Bergama 740
Dikili 500
Foça 1000
Güzelbahçe 250
Karaburun 80
Kemalpaşa 1000
Seferihisar 500
Selçuk 500
Urla (Güzelbahçe) 250
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Kampanya kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
TOKİ PEŞİNAT VE TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde peşinat ödemeleri, sözleşme sırasında ilgili bankalara yatırılmaktadır.
Taksit ödemeleri ise sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde bu yıl, diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması planlanıyor.